EU-Audit: Eklatante Schwächen bei Pflanzenschutz-Zulassung in Deutschland / IVA: Deutsches Zulassungssystem grundlegend reformieren, EU-Harmonisierung endlich umsetzen

Die für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zuständigen

Behörden in Deutschland arbeiten nicht effizient, sie verstoßen

durchgängig gegen die Fristen der EU-Pflanzenschutzverordnung

1107/2009 und enthalten Landwirten wichtige Mittel für einen modernen

Pflanzenschutz vor. Zu dieser Einschätzung kommen die Autoren eines

jetzt veröffentlichten Audit-Berichts im Auftrag der Generaldirektion

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (DG SANTE) der Europäischen

Union.



Pflanzenschutzmittel dürfen in Deutschland nur vertrieben und

eingesetzt werden, nachdem sie für genau definierte Anwendungen

("Indikationen") behördlich zugelassen worden sind. Dazu müssen die

Hersteller umfangreiche Dossiers erstellen.



In ihrer Analyse zeigen die EU-Prüfer die Ursachen für die

Umsetzungsdefizite in Deutschland auf. Während in den meisten

Mitgliedstaaten der EU die Zuständigkeit für die Zulassung von

Pflanzenschutzmitteln in einer zentralen Behörde liegt, sind in

Deutschland die Aufgaben auf vier Behörden verteilt: das Bundesamt

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das Julius

Kühn-Institut (JKI), das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und

das Umweltbundesamt (UBA). Diese arbeiten, wie der Audit-Bericht

aufzeigt, oft unkoordiniert nebeneinander her und stimmen sich zu

wenig mit europäischen Partnerbehörden ab. Allein das UBA hat 20

nationale Anforderungen und Modelle entwickelt, was eine europäische

Harmonisierung erschwert.



Die gesetzlichen Fristen für Zulassungsentscheidungen wurden von

den deutschen Behörden noch in keinem Fall eingehalten, egal ob

Deutschland den Bewertungsbericht selbst erarbeitet oder Berichte der

Behörden anderer Mitgliedstaaten kommentieren oder anerkennen sollte.

Gerade bei der Akzeptanz der Bewertung anderer europäischer Behörden

tut sich Deutschland offenbar schwer: Statt der vorgegebenen 120 Tage



nahmen sich die Behörden im Durchschnitt 757 Tage Zeit; ein Fall ist

dokumentiert, bei dem die Entscheidung 963 Tage dauerte, also achtmal

so lange wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben.



"Diese Zahlen verdeutlichen die systemische Nichteinhaltung der

Fristen", so die Gutachter. Sie stellen in aller Deutlichkeit fest:

"Ineffizienzen bei den gegenwärtigen Praktiken und Verfahren in

Kombination mit den vorhandenen Ressourcen führten dazu, dass die

zuständigen Behörden in den letzten drei Jahren nicht in der Lage

waren, jeweils mehr als die Hälfte der eingegangenen Anträge zu

bearbeiten, und weiterhin dazu nicht in der Lage sein werden, sofern

nicht durchgreifende Maßnahmen ergriffen werden."



Wie schlecht die Behörden für die Zukunft aufgestellt sind, zeigen

die Zahlen zum Antragsvolumen: Die Ressourcen des BVL sind für 100

Anträge jährlich ausgelegt, die Behörde rechnet aber damit, dass bis

2021 jährlich rund 280 Zulassungsanträge gestellt werden.



"Die Pflanzenschutz-Industrie beklagt nationale Sonderwege, die

ständigen Fristüberschreitungen und den daraus resultierenden

Antragsstau schon seit Jahren. Die EU-Zulassungsverordnung von 2009

versprach die Beschleunigung der Verfahren, verbindliche Vorgaben und

eine europäische Harmonisierung. Im Alltag aber haben die

Antragsteller in Deutschland heute nicht etwa mehr, sondern weniger

Planungs- und Rechtssicherheit", kritisiert Dr. Helmut Schramm,

Präsident des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA). "Wir brauchen eine

grundlegende Reform des Zulassungssystems für Pflanzenschutzmittel in

Deutschland", fordert Schramm. "In Zukunft sollte es nur noch eine,

dem für Landwirtschaft zuständigen Ministerium unterstellte

Institution geben, die wissenschaftsfundiert alle Prüfbereiche

bewertet. Um zu funktionieren, muss sie politisch unabhängig und

nicht weisungsgebunden sein. Das Risikomanagement sowie die

Zulassungsentscheidung müssen vom selben Ministerium verantwortet

werden", so Schramm.



Leidtragende des Zulassungsstaus sind nicht nur die Hersteller,

sondern vor allem auch die Anwender, denen moderne

Pflanzenschutzlösungen vorenthalten werden. Die Auditoren verweisen

auf den Bericht der Erzeugerverbände des Hopfenanbaus: Hopfen, eine

Kultur, die quasi stellvertretend für deutsches Bier steht, ist

hochwertig und anspruchsvoll im Anbau. Zwar stammt heute ein Drittel

der weltweiten Hopfenproduktion aus Deutschland, aber da sowohl

Flächen als auch Mengen eher klein sind, stehen, wie für

Sonderkulturen typisch, längst nicht für alle Befallssituationen

Mittel zur Verfügung. So entstehen deutschen Hopfenbauern

Wettbewerbsnachteile, wenn ihnen, wie der Audit-Bericht feststellt,

wegen langwieriger Zulassungsverfahren neue Pflanzenschutzmittel

nicht zur Verfügung stehen, die in Nachbarstaaten bereits auf dem

Markt sind.



"Die Bestandsaufnahme des EU-Audits ist schon ernüchternd, doch

vor allem der Blick nach vorn stimmt sorgenvoll. Letztlich ist es

Aufgabe der politisch Verantwortlichen, klare Zuständigkeiten und

Verantwortlichkeiten zu definieren und die erforderlichen Ressourcen

bereitzustellen, damit die Behörden ihrem gesetzlichen Auftrag

nachkommen können", so Schramm.



Links zum Audit-Bericht:

http://ots.de/VUq1d

http://ots.de/P28AF (PDF, dt.)



Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der

agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der

50 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,

Schädlingsbekämpfung und Biotechnologie. Die vom IVA vertretene

Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und

nachhaltige Landwirtschaft.







