It's all about packaging - drei Events, eine Show!

Ein erfolgreiches Event-Konzept wird 2017 in Berlin fortgesetzt

Prepare for Berlin

(firmenpresse) - Die "Packaging Innovations" 2016 in Hamburg hat als erster Packaging "Showroom" mit

"more touch und more pleasure" begeistert. Rund 1300 Fachbesucher kamen vom

23. - 24. Juni 2016 in die Fischauktionshalle in Hamburg, um das Packaging Event des Jahres zu erleben - mit einer großen Bandbreite von multisensorisch und emotional ansprechenden Verpackungs- und Veredelungslösungen, verkaufsstarken POS-Lösungen bis hin zu inspirierenden Designkonzepten für Luxusprodukte, präsentiert von 45 Ausstellern.



Das erfolgreiche Event-Konzept wird 2017 in Berlin fortgesetzt - und weckt die

Aufmerksamkeit der internationalen Marken- und Kreativ-Szene.



Am 5. und 6. April 2017 präsentiert Easyfairs zum ersten Mal unter dem Motto "Design Meets Technology" drei Parallel-Events: Packaging Innovations, Luxury Packaging und Label & Print. It's all about packaging!

Die charmante Industrielocation Arena Berlin verwandelt sich dabei zwei Tage lang in einen beeindruckenden Design Hub, bei der die Inszenierung der Verpackung an der Schnittstelle zu Design, Lifestyle und Kunst im Mittelpunkt steht. Als neuer Creativ-Spot der POS- und Packaging-Branche setzt diese einmalige inspirierende Show auf Informationen rund um Branding, Design, Technik, Marketing, Sales und neuste Trends. Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden ergänzen die Show.

"Packaging perfectly staged - multisensorisch und emotional ansprechend"

In einer ästhetisierten und werbegetriebenen Welt gewinnt das Thema Verpackung für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Die Verpackung ist wichtiger Kommunikator im Marketing Mix und dient als direkter Link zum Kunden - als Hülle und Verbindung zum Point of Sale.

Smarte Verpackungen, die uns an Verfallsdaten erinnern und/oder mit unserem Smartphone kommunizieren; Onlinehandel, der mit kuratiertem Shopping punktet. Und: am Point of Sales werden die individuellen Wünsche und das direkte Erleben zwischen Kunde und Produkt immer wichtiger.



Die Veranstaltung zeigt die neuesten Trends, Produkte und innovative Lösungen rund um Konzept, Design und Realisation.

Mit dabei sind zahlreiche namenhafte nationale und internationale Aussteller wie auch innovative Startups: - wie z.B. Antalis, Applic Etains, Eckart Druck + Medien, Feldmühle Uetersen, RLC packaging group, Saralon, Sin Rejac, Schur Star Systems uvm.

Spot an: Design & Lifestyle!

Produkt-, Marketing- und Brand-Manager sowie Entrepreneurs, Agenturen und Designer profitieren vom Know How und den Innovationen der Aussteller und können in inspirierenden Workshops und mitreißenden Vorträgen die neuesten Trends erleben.

"Brands und Agenturen sehen und verstehen sofort, welche Packmittel, Veredelungen und Dienstleistungen erwünschte Ergebnisse erzielen. Denn nur mit dem Besten aus Design & Technik können nachhaltige Product und Packaging Designs geschaffen werden. Eine gute Idee und ein gutes Design werden mithilfe traditioneller sowie innovativer Materialien und professionellen Produktionsstätten in die Realität umgesetzt! Denn es ist klar: attraktives sowie technisch raffiniertes Design verkauft sich am besten", so Martina Hofmann, Group Event Director. "Es geht darum den Markenartiklern und den Agenturen wichtige Einblicke in Design&Produktion zu geben. Ein weiterer Vorteil: direkt vor Ort ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen."



Starke Partner - ein Netzwerk

Gemeinsames Ziel aller Partner ist es, in Berlin ein umspannendes gemeinsames Netzwerk aus Marken, Herstellern, Zulieferern sowie Medien und weiteren Influencers zu schaffen und auf dem Event in Berlin zu vereinen.

Das Konzept Packaging ist größer als die Verpackung selbst, denn das Produkt existiert nicht im Vakuum, sondern interagiert mit seiner Umgebung, mit dem Raum und anderen Produkten. Entsprechend umfassend präsentieren sich die Partner der Veranstaltung:

Neu - wird das "Deutsche Verpackungsinstitut (dvi") als wichtigstes Netzwerk und Bindeglied der Verpackungswirtschaft, das Mitglieds" Unternehmen aus allen Stufen der Wertschöpfungskette vereint, als Partner auf der Veranstaltung in der Arena Berlin vertreten sein. U.a. präsentiert das dvi Workshops zum Thema "Touchpoint Packaging" sowie einen spannenden Talk mit namenhaften CEOs im Packaging Art House.

Popai - die internationale Organisation für shopper marketing und behaviour wird das Thema "future of retail" im Rahmen von Talks und Showcases darstellen.

Weitere Programm-Highlights: The Dieline mit einer 1.Tages-Konferenz sowie - einer "Best of Pentawards" Exhibition im Luxury Packaging Showroom.

Diese internationalen Akteure sind Partner im Rahmen der Int. Packaging Innovations Series

Weitere Details werden im Januar veröffentlicht.



Showroom - Information mit Unterhaltung und Interaktion

Fernab der üblichen Messerealität bieten der Luxury Packaging Showroom und die Area of Taste den Besuchern einen Bereich zum Wohlfühlen und Genießen, ohne dass die Kommunikation wichtiger Informationen zu kurz kommt.

Im Luxury Packaging Showroom, eine von der Agentur Dan Pearlman Berlin kuratierten Sonderfläche als Pop Up Concept, werden Produkte und Brands, deren Verpackungen Geschichte(n) erzählen, multisensorisch erlebbar gemacht. Insbesondere in diesem Bereich erfährt der Besucher, wie die Verpackung in Szene gesetzt werden und welch nachhaltigen Eindruck sie hinterlassen kann.

In der Foodmarket "Area of Taste" kann der Besucher gastronomische Markentrends mit allen Sinnen erleben: sehen, riechen, probieren und schmecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.pi-berlin2017.com









Informationen über Artexis Easyfairs

Artexis Easyfairs ermöglicht Fach- und Privatbesuchern einen Blick in die Zukunft "visit the future". Leitveranstaltungen ihrer Branche greifen die Bedürfnisse der Besucher auf und präsentieren Lösun¬gen in einem auf den jeweiligen Markt abgestimmten idealen Veranstaltungsformat.

Unter der Marke Easyfairs veranstaltet die Gruppe im Moment 125 Messen und Ausstellungen in 18 Ländern (Algerien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien und Vereinigte Arabische Emirate).

In der D-A-CH-Region organisiert Easyfairs u.a. die Automation & Electronics (Zürich), die Empack (Dortmund), die lab innovations (Lausanne), die Maintenance (Dortmund, Stuttgart und Zürich), die Packaging Innovations und Label & Print (Berlin), die Schüttgut (Dortmund, Basel und St. Petersburg, Russland).

Als Artexis betreibt die Gruppe in den BeNeLux-Staaten und den nordischen Ländern acht Messege¬lände (Antwerpen, Ghent, Mechelen-Brussels North, Mons, Namur (zwei Messegelände), Malmö und Stockholm). Im Geschäftsjahr 2015/2016 beschäftigt die Gruppe über 435 Mitarbeiter und erwartet einen Umsatz von über EUR 115 Mio.

Das Ziel von Artexis Easyfairs ist es der anpassungsfähigste, aktivste und effektivste Marktteilneh¬mer in der Messewirtschaft zu sein. Das Augenmerk liegt dabei auf der Einstellung hochmotivierter Mitarbeiter, der Entwicklung der besten Instrumente im Bereich Marketing und Technologie, sowie in der Entwicklung starker Marken. Werfen auch Sie einen Blick in die Zukunft: visit the future - with Artexis Easyfairs.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.easyfairs.com





Easyfairs Deutschland GmbH

Balanstrasse 73 Haus 8 73, 81541 München

