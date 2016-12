Boersen.deals zu Bravura Ventures: Ist die Bodenbildung jetzt abgeschlossen?



Eine mögliche einmalige Kaufchance



Nach SellOff bietet dieser sensationelle Explorationstitel eine extreme Turnaroundchance

Liebe Leserinnen und Leser,



unsere Top-Goldexplorationsaktie Bravura Ventures WKN: A14QLY hat einen massiven SellOff hinter sich, der allerdings fundamental nicht gerechtfertigt ist.



Hier waren wohl einige sehr zittrige Hände unterwegs, die den Einbruch des Goldpreises zum Anlaß nahmen, um aus diesem Papier auszusteigen.



Wenn sich dann das Chartbild eintrübt, können auch alle Beteuerungen, es handele sich bei diesem Wert um einen echten Spitzen-Explorer, nicht helfen. Die Abwärtsdynamik nimmt nach dem Bruch wichtiger Unterstützungsmarken ihren durch das Momentum vorgezeichneten Gang und lässt eine Aktie immer weiter fallen, selbst wenn alle vernünftigen Argumente dagegen sprechen.



Doch jede Ausverkaufsphase hat einmal ein Ende und dieser Punkt ist bei Bravura jetzt erkennbar erreicht. In einer Range zwischen 0,08 und 0,10 wurde ein tragfähiger Boden gefunden, der in den letzten Tagen wiederholt getestest und als stabil bestätigt wurde.



Damit eröffnen sich den risikoaffinen Privatinvestoren immense Turnaroundchancen, die es in dieser Form nicht alle Tage an der Börse zu sehen gibt.



Die Kombination von explosiven charttechnischen Reboundsignalen gepaart mit der Tatsache, dass es sich hier um ein fundamental erstklassig aufgestelltes Unternehmen handelt, macht den besonderen Reiz eines Engagement auf diesem völlig ausgebombten Kursniveau aus.



Es bedarf nur noch eines kleinen Funkens, um ein gewaltiges Kursfeuerwerk auszulösen, das der Aktie mindestens Entfaltungsspielraum bis zur jüngsten Verlaufshochmarke von 0,40 verleiht, und das auch im kurzfristigen Zeitfenster.





Das wäre eine mögliche VERVIERFACHUNG in wenigen Wochen!



Aber selbst auf diesem dann wieder erreichten Level wäre die Aktie keineswegs überbewertet, sondern hätte immer noch ein erhebliches Upside-Potential, denn die Gesellschaft ist sehr gut aufgestellt.



Hinzu kommt noch ein weiteres schlagkräftiges Argument: Der Goldpreis, der allen Explorern in den zurückliegenden Wochen so massiv Wind ins Gesicht geblasen hat, erreicht jetzt auch eine Unterstützungszone, die ihrerseits Turnaroundpotential freisetzen kann.



Noch immer steckt der Goldpreis in seiner Anfang Juli begonnen Korrektur. Nach den beiden dynamischen Einbrüchen im Oktober und November hat sich die Lage in den letzten zwei Handelswochen auf sehr tiefem Niveau um 1.160 US - Dollar stabilisiert bzw. zumindest beruhigt. Die Marktteilnehmer blicken gebannt auf die in dieser Woche anstehende FED - Zinssitzung. Eine Zinsanhebung dürfte mittlerweile vollständig eingepreist sein, so dass bereits ein etwas zurückhaltenderes Statement von Fed - Chefin Janet Yellen eine Erholung am Goldmarkt einleiten könnte.



Mark Mobius, der einflussreiche Vorstandsvorsitzende und Fondsmanager der Templeton Emerging Markets Group, erwartet einen weiteren Goldpreisanstieg von 15 Prozent bis Ende 2017. Zur Begründung führte der Experte in erster Linie die Geldpolitik der US-Notenbank Fed an. Solange die Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten langsam und kontinuierlich erfolgen, stünden die Chancen auf weiteres Aufwärtspotenzial bei Gold gut,



Die Fed wird die Zinsen nach und nach erhöhen, nicht übermäßig, und es gibt keine Garantie, dass höhere Zinsen Anleger abschrecken werden



Darüber hinaus sieht Mobius im Dollarkurs keinen Belastungsfaktor für den Goldpreis. "Der US-Dollar ist nicht so stark und könnte sogar fallen", zeigt er sich optimistisch. Auch die Aufrechterhaltung der derzeitigen Nachfrage nach Gold spiele bei seiner positiven Goldpreiseinschätzung eine Rolle.



Steigende Goldnotierungen werden für einen Top-Explorer wie Bravura ein massiver Treibsatz sein.



Mit einer Marktkapitalisierung unter 4 Mio begegnen wir hier einem Juniorexplorer, der einen ungeheuren Hebel auf das eingesetzte Kapital verspricht. Anleger haben jetzt die hervorragende Möglichkeit, von Beginn an, sozusagen vom absoluten Early Stage Stadium an, einer extremen Wachstumsstory beiwohnen zu dürfen und mit der zu erwartenden Expansion des Unternehmens ihre Beteiligung vervielfachen zu können.



Denken Sie bitte daran: Erst vor Kurzem hat CEO Greg Burns, der alte Explorationsfuchs, das fortgeschrittene Goldprojekt Musgrove Creek in Idaho erworben. Bravura Ventures verfügt damit über eine reine historische Goldressource von 313.822 Unzen Gold. Beim aktuellen Goldpreis von rund USD 1.150 je Feinunze entspricht dies einem Metallwert im Boden von USD 362 Mio.



362 Mio gegen 4 Mio Market Cap!





Das Musgrove Creekprojekt- eine historische Weltklasseressource vor der Wiederbelebung



Zusätzlich zu dem schon beschriebenen Kernprojekt auf Musgrove meldete das Management den Erwerb von 38 nicht patentierten Erzgangschürfrechten beim Goldprojekt Musgrove Creek in der Nähe von Salmon (Idaho).



Diese zusätzlichen Schürfrechte erweitern das Landpaket von Bravura um etwa 302,7 Hektar (748 Acres) und tragen dazu bei, das Entdeckungspotenzial im Projektgebiet zu gewährleisten.



Wenn Burns in diesem Tempo so weitermacht, dann wird Bravura bis Frühjahr ein Großgrundbesitzer in Idaho.

Wer ist denn nun dieser Greg Burns, der mit visionärer Kraft ein Unternehmen leitet, das er vom Frühstadium eines StartUps zu einem nach eigenen Bekunden profitablen Goldproduzenten in wenigen Jahren transformieren möchte?



Burns ist ein echter Teufelskerl, der in allen Bereichen der Exploration, Geologie, Projektbewertungen und Akquisitionen schon hinter jedem Busch gesessen hat. Er hat mehr als 22 Jahre Berufserfahrung und weist in seinem CV gehobene Aufsichtsratspositionen bei mehreren prominenten Explorations und Minenunternehmen in Kanada und Australien auf. Das restliche Team ist mit Von Torres, Kenneth Tollstam und Quinn Field-Dyte hochkarätig besetzt. Alle vier sind Explorationsprofis und Investmentexperten. Eine gute Kombination.



Bravura ist ein Unternehmen, bei dem einfach alles stimmt. Das Personal, die Projekte, die finanzielle Situation, die Strategie.



Wir sind von einem Informanten aus Vancouver darüber informiert worden, dass Bravura in den ersten Januar-Wochen 2017 paradigmatische News herausbringen wird.



JETZT AUF DEN MÖGLICHEN TURNAROUND WETTEN!



Die zentralen Gründe für ein Investment sind zusammengefasst:



1) Extrem offensichtliche Unterbewertung mit unter 4 Mio MK



2) Goldressource mit historischem Insituwert von rund 400 Mio US$ und anstehender regelkonformer Ressourcenschätzung, die eine Rallye auslösen sollte



3) Exzellentes Managementteam



4) Gute Cashsituation



5) Rascher Expansionskurs



6) Tendenziell steigender Preis des Goldes



7) Infrastrukturell hervorragende Lage im minenfreundlichen Idaho



8) Große Nachbarminen mit hohen Produktionsraten



9) Anstehende Newskaskaden



10) Charttechnisch Bodenbildungsphase abgeschlossen







