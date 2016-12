NTT Security: Trends in der IT-Sicherheit sind kontraproduktiv

Patrick Schraut, Director Consulting & GRC bei NTT Security (Bild: NTT Security)

(firmenpresse) - Ismaning, Deutschland, 13. Dezember 2016 – Keine Trends für 2017: NTT Security (Germany) GmbH, Teil der NTT Group (NYSE: NTT) und Spezialist für Informationssicherheit und Risikomanagement, hält nichts vom Blick auf Trends in der IT-Sicherheit. Statt punktueller Maßnahmen sollten die Unternehmen endlich eine langfristige Strategie für ihren Grundschutz aufbauen. Konkreten Trends zu folgen, ist in dieser Situation sogar kontraproduktiv.



Der Jahreswechsel naht, und damit ist es Zeit, sich auch beim Thema Sicherheit über die Trends 2017 Gedanken zu machen: Welche Gefahren drohen Unternehmen im nächsten Jahr? Auf welche neuen Angriffe müssen sie sich einstellen? Wo sind sie besonders anfällig? Droht neue Ransomware oder ist mit neuen DDoS-Angriffen zu rechnen?



"Die alljährliche Ausschau nach Trends in der IT-Sicherheit ist vor allem Ausdruck von guter Lobby-Arbeit der jeweiligen Hersteller; zur Verbesserung der Sicherheitslage trägt das nichts bei", meint dagegen Sicherheitsexperte Patrick Schraut von NTT Security. "Über solche Trends können allenfalls diejenigen nachdenken, die in puncto Sicherheit bereits auf höchstem Niveau agieren. Die meisten Unternehmen haben aber noch nicht einmal ihre Hausaufgaben vom letzten Jahr erledigt."



Nach Auffassung von NTT Security muss in den Unternehmen erst einmal für einen umfassenden Grundschutz gesorgt werden. Doch davon ist die überwiegende Zahl der Unternehmen noch sehr weit entfernt, denn in etwa 90 Prozent der Unternehmen ist dieser Grundschutz lückenhaft. Von den so genannten Trends lassen sich die Unternehmen dann dazu verleiten, punktuelle Maßnahmen zu ergreifen. Sie setzen kurzfristig Projekte auf und investieren viel Geld in neue Tools, die zwar einen konkreten Angriffs-Vektor ins Visier nehmen, die aber dabei das Übrige zwangsläufig vernachlässigen.



"IT-Sicherheit wird nicht durch einzelne Projekte hergestellt", so Schraut weiter, "sondern durch langfristige Strategien. Insofern halte ich solche Trends sogar für kontraproduktiv."







Diese Presseinformation und Bildmaterial können unter www.pr-com.de/nttsecurity abgerufen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nttsecurity.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

NTT Security ist einer der weltweit führenden Anbieter von End-to-End-IT-Sicherheitslösungen. Das Leistungsspektrum in den Bereichen Informationssicherheit und Risikomanagement umfasst einen optimalen Mix aus Beratung und Managed-, Hybrid- und Cloud-Services sowie lokalen Ressourcen und globalen Kapazitäten. Fortschrittliche Analysetechnologien und globale Echtzeit-Threat-Intelligence von NTT Security garantieren Unternehmen ein maximales Maß an Cyber-Sicherheit. NTT Security ist Teil der NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), einem der weltweit größten Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie.



Weitere Informationen finden sich unter http://www.nttsecurity.com.



Dies ist eine Pressemitteilung von

NTT Security

PresseKontakt / Agentur:

NTT Security

Hakan Cakar

Director Marketing, Central Europe

Tel.: +49 (0) 89 94 57 32 34

hakan.cakar(at)nttcomsecurity.com



PR-COM

Hanna Greve

Account Director

Tel.: +49 (0) 89 59997 756

hanna.greve(at)pr-com.de

Datum: 13.12.2016 - 13:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1435697

Anzahl Zeichen: 2210

Kontakt-Informationen:

Firma: NTT Security

Ansprechpartner: Hanna Greve

Stadt: Ismaning, Deutschland



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung