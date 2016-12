Fotoreise in die Natur

(firmenpresse) - Die Natur bewusst wahrnehmen: Wie das geht, zeigt der österreichische Fotograf Dr. Günter Zöhrer in einem dreitägigen Workshop von 30. März bis 2. April 2017 im Holzhotel Forsthofalm in Leogang im Salzburger Land. Während des Workshops ermutigt er die Teilnehmer die Augen für die Schönheit der Umgebung zu öffnen, den Moment bewusst zu erleben und in einem zweiten Schritt in einer Aufnahme einzufangen. Für ihn ist die Fotografie ein Mittel der Entschleunigung und seine Inspiration findet er in der Liebe zur Natur. Dazu geht es raus in die atemberaubende Leoganger Bergwelt, um den richtigen Blick für das Panorama, die Details, Farben und Formen zu entwickeln. Technische Grundkenntnisse sind für die Teilnahme keine Voraussetzung. Das Arrangement „Magie des Sehens – Naturfotografie Kreativ Workshop“ umfasst drei Übernachtungen inklusive ¾ Bio-Kulinarik, eine 25-minütige Massagezeit „Brain“ sowie die Teilnahme am Workshop mit einer theoretischen Einführung und täglichen Entdeckungstouren mit Kamera in der Natur. Am Samstag findet zudem ein Nachtshooting statt. Dazwischen bleibt genügend Zeit zur Entspannung im Sky Spa mit Dachterrasse und beheiztem Pool. Der Aufenthalt ist ab 665 Euro pro Person in der Kategorie Klein Eden buchbar. Reservierungen nimmt das Hotel telefonisch unter +43(0)6583-8545 und per E-Mail unter info(at)forsthofalm.com an. Mehr Informationen finden sich unter www.forsthofalm.com.



Der Fotograf, Architekt und promovierte Ethnologe Dr. Günter Zöhrer stammt aus Kärnten und lebt mit seiner Familie in München. Bereits seit frühester Kindheit ist er in den Bergen unterwegs und geht dort seit seinem 13. Lebensjahr der Landschafts- und Bergfotografie nach. Loslassen, Freiheit und Harmonie, all das bedeutet diese Leidenschaft für ihn und ist somit zu einem Lebensgefühl geworden.





Umgeben von Almwiesen und Wäldern liegt die Forsthofalm auf 1.050 Metern am Asitz in Leogang. Das erste Vollholzhotel im Salzburger Land ist 365 Tage im Jahr geöffnet und zählt 56 Wohneinheiten. Anstelle von Leim halten 210.000 Buchenholzdübel die Massivholzwände zusammen. Das Sky Spa mit Dachterrasse und beheiztem rooftop pool bietet einen 360 Grad Rundum-Blick über die Leoganger Steinberge. Auf die Sinne hören und den eigenen Empfindungen vertrauen, darauf basiert die neue Spa-Philosophie seit Sommer 2016. Anhand von fünf vom Hotel festgelegten „Moods“ wird das Spa-Programm im SPAnorama individuell auf den Gast und seine Gefühlslage abgestimmt. Bei den Behandlungen setzt Spa-Managerin Claudia Widauer auf verschiedene Massagetechniken und heimisch verwurzeltes Kräuterwissen. Das kulinarische Konzept beinhaltet eine Schauküche mit offenem Holzkohlegrill und einen Brotbackofen. Vegane Köstlichkeiten ergänzen die angebotene Bioküche.

