Matcha Bio - natürlicher Energie-Kick

(firmenpresse) - Unterföhring, im Dezember 2016 - Die Medicom Pharma GmbH stellt das hochwertige Naturprodukt Matcha Bio vor. Medicom ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von qualitativ hochwertigen Nährstoff-Präparaten.

Für mehr Lebensqualität und Wohlbefinden hat die Natur viel zu bieten. Bei Erschöpfung und Energielosigkeit gibt es ganz einfache und natürliche Mittel, die uns helfen, die innere Balance herzustellen. Medicom stellt deswegen den sanften Energiespender Matcha Bio aus der natürlichen Produktlinie MEDICOM TERRA vor.

Matcha: der natürliche Energiekick

Matcha ist die neue Teesorte der Superlative aus Japan. Der natürliche Wach- und Muntermacher hat bei den buddhistischen Mönchen aus Japan eine jahrhundertalte Tradition als Heilgetränk und Energiespender.

Der japanische Grüntee besitzt viele positive Inhaltsstoffe, die unsere Gesundheit, Energie und Rund-um-Wohlgefühl fördern. Das sind die Gründe: Die lange Beschattung der Teefelder vor der Ernte und das äußerst schonende Zermahlen der Teeblätter durch Granitsteinmühlen zu Pulvertee. Das zusammen erhält die überaus wertvollen und hochkonzentrierten sekundären Pflanzenstoffe von Matcha.

Matcha: sensationelle Quelle der Gesundheit

Das Grünteepulver besitzt eine wertvolle Kombination aus Tein, Chlorophyll und Catechinen. Das Koffein bzw. Tein in Matcha ist sehr gut verträglich und die Wirkung langanhaltender, weil es an Polyphenole gebunden ist. Dann gibt es noch das im Matchatee hochkonzentrierte Chlorophyll. Dieser sekundäre Pflanzenstoff ist für die grünliche Farbgebung in Pflanzen bzw. Gemüse verantwortlich. Es unterstützt die Aufnahme von Mineralstoffen wie Eisen und Magnesium, die sich positiv auf unsere Energie auswirken. Auch unser Blut profitiert von Chlorophyll, weil es die Blutreinigung fördert, darüber hinaus die Wundheilung unterstützt und bei Körper- und Mundgeruch hilft.

Matcha: der Schlankmacher

Einen weiteren Pluspunkt für die Gesundheit bieten die besonders wertvollen Catechine wie die Epigallocatechingallate (EGCG) in diesem Grüntee. Catechine wirken stark antioxidativ und kurbeln den Fettstoffwechsel an. Der angenehm mild-bittere Geschmack des Grüntees reguliert den Appetit auf Süßes und hilft somit zusätzlich bei der Gewichtskontrolle.

Matcha Bio-Kapseln im Überblick:

100% doppelt zertifizierte Bio-Qualität durch das EU-Bio-Siegel und das deutsche Bio-Siegel

60 Kapseln

à 18,90 EUR

Stückpreis 0,32 EUR

Matcha Bio-Kapseln sind ohne Gluten und Laktose sowie für Veganer geeignet.





Über Medicom Pharma GmbH

Seit mehr als 20 Jahren ist Medicom ein führendes pharmazeutisches Unternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln in Premium-Qualität. Weit über 60 Produkte runden mittlerweile das Gesundheitsangebot der Medicom ab. Über eine Million zufriedene Kunden stehen für die erstklassige Service- und Beratungsleistung in Sachen individueller Gesundheitsprävention durch Nahrungsergänzung. Mehr über Medicom: www.medicom.de

MEDICOM Pharma GmbH

MEDICOM Pharma GmbH

Ana Lorena Gomez

Feringastr. 4

85774 Unterföhring

ana.gomez(at)medicom-pharma.de

004989744241811

http://www.medicom.de



