Wohnen und Leben am Bodensee

Auf einem ehemaligen Werftgelnde am Bodensee entsteht ein exklusives Wohnensemble. Die hochwertigen Produkte von Ideal Standard geben der Badezimmerausstattung das besondere Flair.

(firmenpresse) - (NL/3621266149) Unter dem Projektnamen Leben am See verwirklicht die DaS Immobilien GmbH & Co. KG in Kressbronn am Bodensee mit der anspruchsvollen Konversion einer Groliegenschaft ein auergewhnliches Wohnobjekt. Es vereint Aspekte an individuell gestaltbaren Wohn- und Lebensraum mit dem Anliegen, auf landschaftliche Begebenheiten einzugehen und auch die Historie des Ortes in seiner Dimension als Kulturdenkmal zu bercksichtigen. Der Bautrger empfiehlt Kufern und Mietern in der Grundausstattung von Bdern Produkte von Ideal Standard. Darunter trgt das Duschwannensystem Ultra Flat dazu bei, Bauauflagen hinsichtlich der barrierefreien Ausgestaltung eines Teils der Wohnungen ebenso elegant, wie wirtschaftlich zu erfllen.

Landschaftsschutzgebiet mit stdtebaulicher Bedeutung

Direkt am Seeufer auf dem Gelnde der ehemaligen Bodan-Werft verwirklicht die DaS seit 2014 in zwei Bauabschnitten bis 2017 eine Wohnanlage. Deren erster Bauabschnitt ist bereits fertiggestellt, und alle Wohnungen dort sind verkauft. Der zweite Bauabschnitt, dessen Wohnungen grtenteils verkauft sind, soll im Frhjahr 2017 fertig gestellt sein. Insgesamt sieht die Planung acht Gebude mit rund 120 Wohneinheiten vor. Gegliedert ist das Areal in drei Wohnbereiche, deren Namen etwas ber ihren einmaligen Charakter verraten: Wohnen am Yachthafen, Wohnen am Grsermeer und Wohnen in der Werft.

Der Bereich Wohnen am Grsermeer liegt im ersten Bauabschnitt. Die Bereiche Wohnen am Yachthafen und Wohnen in der Werft liegen im zweiten Bauabschnitt. In diesen beiden Wohnbereichen kommt die stdtebauliche Bedeutung im Bezug zur umgebenden Landschaft besonders zum Ausdruck. Markant sind die grozgigen Freiflchen, die landschaftsarchitektonisch in Anlehnung an die heimische Ufervegetation gestaltet sind. Die Bereiche mnden in eine ffentliche Seepromenade. Ca. 8.500 m Promenadenflche wurden an die Gemeinde Kressbronn bertragen. Damit bietet sich den Bewohnern ein unmittelbarer Naturbezug. Gleichzeitig erlaubt das Areal den privaten Rckzug, sowie die gemeinschaftliche Begegnungen vor der Kulisse des angrenzenden Yachthafens.

Freiraum fr individuelle Wnsche auch im Bad

Die Architektur der zum See ausgerichteten Huser selbst ist unaufdringlich und zeichnet sich durch Sorgfalt und Durchgngigkeit sowohl in der Formensprache als auch der Materialwahl aus. Wohnungsgren, -grundrisse und -ausstattung knnen flexibel gestaltet werden. Auch die Ausstattung der Bder im gesamten Projekt lsst individuelle Wnsche zu. DaS bietet Kufern eine Grundauswahl an, die jeweils variiert bzw. erweitert werden kann. In dieser Auswahl sind stets Produkte von Ideal Standard vertreten. Willi Schmeh ist Geschftsfhrer der DaS, gemeinsam mit seinem Geschftspartner Josef Geiger von der Geiger Gruppe. Alles, was im Preis enthalten ist, muss wertig wirken, darf aber das Design nicht berbetonen, um mglichst vielfltige, individuell geschmackliche Ansprche abzudecken. Das Design und das modulare Konzept der Ideal Standard-Produkte, ermglicht eine breite Kombinierbarkeit auch ber eine bestimmte Serie hinaus. Zwei Drittel unserer Kunden entscheiden sich fr dieses Angebot. Hinzu kommt, dass die Bauvorschrift pro Haus eine barrierefrei gestaltete Etage fordert. Deshalb gehren bodenebene Duschwannen der Serie Ultra Flat ebenfalls zum Standard., so Schmeh.

Eine Serie fr vielfltige Komplettlsungen

Bodenebene Duschen bieten hchstmglichen Komfort und ein Maximum an Sicherheit fr Menschen aller Altersklassen. Smtliche Ultra Flat Brausewannen sind optional mit Ideal Grip-Antirutschbeschichtung lieferbar und ermglichen im Gegensatz zu gefliesten Duschen ein Maximum an Hygiene und Pflegefreundlichkeit. Zudem erleichtert Ultra Flat als einbaufertig vorbereitetes Einbauset, das Ideal Standard zusammen mit der Firma Illbruck entwickelte, eine zeit- und kostensparende und vor allem eine dauerhaft gegen eindringendes Wasser gesicherte Montage. Hinsichtlich einer maximalen Gestaltungsvielfalt spielt die Keramikserie Connect ihre Strken aus. Grundstzlich bietet die Serie die Wahl zwischen unterschiedlichen WC-Kombinationen, innovativen Stau- und Ablagesystemen und weiteren cleveren Ideen fr individuelle Komplettlsungen. Im Projekt Leben am See sind aus der Serie Connect beteiligt: Waschtische, Handwaschbecken, Mbelwaschtische sowie Wandtiefspl-WC inklusive WC-Sitz. Damit trgt Ideal Standard dazu bei, dass die DaS die Ansprche Ihrer Kunden erfllt, nachdem das Detail ebenso wie das Ganze stimmt.

Symbiose von Wohnkomfort des 21. Jahrhunderts mit denkmalgeschtzten Industriebauten

Nicht allein die unmittelbare Seenhe und der Blick auf das Alpenpanorama in Richtung Schweiz und sterreich machen die Lage des Projektes Leben am See so auergewhnlich. Die Bodan-Weft ist auch als Kulturdenkmal eingestuft. Zwischen 1918 und der Werftstilllegung in 2011 wurden hier unter anderem fr den Bodensee typische Fischerboote, sowie die grten Fhren und Personenschiffe gebaut, die den See befahren. Whrend Baudenkmler bis ins Detail erhalten bzw. rekonstruiert werden mssen, reiche es bei Kulturdenkmlern aus, Anhaltspunkte zu erhalten, die den ursprnglichen kulturellen Kontext erkennen lassen, erlutert Willi Schmeh. Wir haben wesentlich mehr von der ursprnglichen Substanz erhalten, als es allgemein bei Kulturdenkmlern gemacht wird, kommentiert Schmeh die Planung, die von Architekt Afshin Arabzadeh geleitet wurde. Ein renommierter Experte fr das Bauen unter Denkmalschutz. Zwei der Gebude im zweiten Bauabschnitt Wohnen in der Werft werden auf dem Gelnde der frheren Werfthallen 2 und 3 errichtet. Denkmalgeschtze Fassaden und berbauten bleiben hier erhalten. Hinter den Fassaden entsteht ein dreigeschossiges Gebude mit Laubengngen und Wohnungen mit Seeblick. Das gesamte Gebude ruht nach einem Haus-in-Haus-Prinzip auf Pfeilern. Denn die Slipanlage und der Schnrrboden, sowie das Terrain, wo zuvor Boote zu Wasser gelassen wurden, sollten ebenfalls sichtbar bleiben.

Emotionale Bindung steigert Wertigkeit

Dass Leben am See als Ganzes mehr als lediglich attraktiver Wohnraum ist, dafr engagieren sich Willi Schmeh und seine Familie bis hin zur Auswahl der Mieter bzw. Kufer persnlich. Denn es soll eine Lebensumgebung sein, in der man sich verbunden und auch auerhalb der eigenen vier Wnde wohl fhlt: Es gibt zwei emotionale Punkte, die ein Wohnprojekt neben der Lage und der Architektur wertig machen: die Bewohnerschaft und die Gestaltung der Auenanlagen. Auenbereiche sind fr

die ffentlichkeit teilweise zugnglich. Damit ist Leben am See ebenfalls eine Attraktion fr die gesamte Gemeinde Kressbronn und ihre Brger.

