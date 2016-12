Fit und gesund mit kaltgepressten Säften

Ein leckerer Saft schmeckt nicht nur erfrischend, er liefert auch wertvolle Vitamine und ist ein leichter Snack zwischendurch.

(firmenpresse) - Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Um fit und gesund zu sein und zu bleiben reichen gesunde Ernährung und viel Bewegung nicht aus. Der Körper braucht viele Vitamine. Da es auch Vitamine gibt, die der eigene Körper nicht oder in nicht ausreichendem Maße produziert, können ihm diese durch die verschiedensten Präparate und natürlich Obst und Gemüse zugeführt werden. Um eine optimale Vitaminversorgung zu gewährleisten, bietet es sich an, diese in Form von kaltgepressten Säften aus Obst und Gemüse zu sich zu nehmen.

Welche Vorteile bieten kaltgepresste Säfte?

Der wohl wichtigste Vorteil in kaltgepressten Säften liegt darin, dass fast alle Nährstoffe und Vitamine bei der Kaltpressung erhalten bleiben, da dem Obst und Gemüse bei der Herstellung zu Saft keine Wärme zugeführt wird. Der kaltgepresste Saft ist rein und in jeder Hinsicht unverfälscht und dadurch geschmacklich unvergleichlich frisch und fruchtig. Ein weiterer Vorteil liegt in der Vielfalt und der richtigen Zusammenstellung der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, da die Säfte auch geschmacklich hochwertig sein sollen. Durch den hohen Anteil an Vitaminen und Enzymen wird das Immunsystem und die natürliche Energie gestärkt, was für Gesundheit und Vitalität sehr wichtig ist. Schon ein Glas kaltgepresster Saft kann sich also positiv auf die allgeneine Gesundheit auswirken.

Saftreinigung oder Saftkur mit kaltgepressten Säften

Viele Lebensmittel sind heutzutage sehr kalorienreich und gleichzeitig auch nährstoffarm. Nicht selten greifen immer mehr Menschen bei ungewollter Gewichtszunahme zu Diäten, die allerdings fast immer auch ungesund für den Körper sind und nicht den gewünschten Erfolg bringen. So können beispielsweise Snacks durch oder eine der täglichen Mahlzeiten durch kaltgepressten Saft ersetzt werden. Das ist zum einen gesünder und zum anderen sehr hilfreich bei der Gewichtsabnahme. Und natürlich verbessern sich Wohlbefinden und Gesundheit. Kaltgepresste Säfte eignen sich aber auch für Saftreinigung, auch als Saftfasten, Saftkuren oder Saftentgiften bekannt. Dabei werden für 1 bis 10 Tage alle Lebensmittel weggelassen und nur kalt gepresster Saft getrunken. Das entgiftet den Körper von Verunreinigungen und Vergiftungen.

Darum ist die Saftkur so gesund für Körper, Geist und Seele

Man muss kein Gesundheitsfanatiker sein um sich gesund und vitaminreich ernähren zu wollen. Bei einer Saftkur werden dem Körper genau die Vitamine zugeführt, die er auch wirklich braucht. Man muss nicht mehrere Sorten Obst und/oder Gemüse kaufen, um daraus einen frischen kaltgepressten Saft herzustellen, sondern bekommt auch geschmacklich die perfekte Mischung an Vitaminen und Nährstoffen in einer Flasche. Da sich das Angebot an kaltgepressten Säften deutlich vergrößert hat, hat man auch eine größere Auswahl und kann individuell aus mehreren Geschmacksrichtungen auswählen.





Eine Detox-Kur ist der letzte Schrei unter den Promis und auch immer mehr "Normalverbraucher" probieren das aus. Daran ist auch nichts verkehrt, doch sollte auf eine gute Qualität der Säfte geachtet werden. Da fängt das Problem meist schon an, denn ohne Zusatzstoffe und Zucker bekommt man diese meist nur selten zu kaufen. Bei pressbar werden aber genau diese Säfte hergestellt. Wer möchte, kann sich dort auch gleich seinen Vorrat für die Detox-Kur zusammenstellen und von den hochwertigen Produkten profitieren.

