"Der Südwesten von oben - Unsere Bauernhöfe"

Vier neue Dokumentationen aus der Reihe (FOTO)

(ots) -

Vier neue Dokumentationen aus der Reihe "Der Südwesten von oben" /

ab Montag, 19. Dezember, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Bauernhöfe liefern frisches Gemüse, Obst oder Milch. Doch die

Bauern können sich trotz Sieben-Tage-Woche immer weniger leisten,

viele kämpfen seit Jahren um ihre Existenz. Sinkende Milchpreise und

billiges Gemüse aus dem Ausland verderben die Preise. Aber für

diejenigen, die weitermachen, ist es dennoch der schönste Beruf der

Welt. Mit dieser Thematik befasst sich die erste der vier neuen

Folgen "Der Südwesten von oben". Den Auftakt macht "Der Südwesten von

oben - Unsere Bauernhöfe", zu sehen am Montag, 19. Dezember, um 20:15

Uhr im SWR Fernsehen.



Bauernhöfe im Wandel der Zeit



Die Bedeutung der bäuerlichen Strukturen und ihre wirtschaftliche

Funktion gingen in den letzten Jahrhunderten stark zurück: Um 1800

arbeiteten 80 Prozent der Deutschen in der Landwirtschaft, heute sind

es gerade noch drei Prozent. Gleichzeitig werden die Bauernmärkte in

Klein- und Großstädten Jahr für Jahr besser besucht. Verbraucher

fragen längst nicht mehr nur nach dem Preis, sondern zunehmend nach

regionaler Herkunft und guter Qualität. Um gegen die Konkurrenz zu

bestehen, suchen auch Traditionsbetriebe neue Wege.



Individuelle Schwerpunkte der Bauern



Johannes Lenz aus Steinborn bei Bitburg hat mit gerade mal 25

Jahren einen Familienbetrieb mit 210 Kühen übernommen. Viel

Verantwortung und ein voller Tag. Auch die angehende Bäuerin Madita

Ott, die auf einem Bauernhof am Bodensee gerade eine Lehre macht, ist

stolz darauf, etwas selbst zu erwirtschaften. Regionale und Bio-Ware

wurden in den letzten Jahren immer wichtiger. Wie man Biogemüse mit

Überzeugung in einem kleinen Betrieb anbaut, beweist Susanna Leopold,

die es der Liebe wegen ins Schwäbische verschlagen hat. Dagegen ist



aus dem Gärtnermeister Eugen Geil bei Speyer ein Manager geworden,

der ganz Europa mit Radieschen beliefert und auf seinem Hof ein

Containerdorf für seine Arbeiter aus Rumänen und Polen eingerichtet

hat. Dass der Bauernhof sogar eine ideale Alten-WG mit eingebautem

Pflegeheim ist, beweist ein Betrieb aus dem Westerwald.



Weitere Folgen



In der zweiten Folge "Der Südwesten von oben" geht es um

Gotteshäuser (19.12., 21 Uhr): Der Film betrachtet nicht nur die

Bauten der christlichen Religion, sondern widmet sich auch den

jüdischen und muslimischen Gebetshäusern, zum Beispiel der neuen

Synagoge in Saarbrücken oder der Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in

Mannheim. Religion ist Ausdruck von Toleranz, manchmal aber auch

Zündstoff für Konflikte. In der dritten Folge bekommt der Zuschauer

einen ungewöhnlichen Einblick hinter die Kulissen von Bahnhöfen

(8.1., 20:15 Uhr): Sie sind die zentralen Drehscheiben der Mobilität,

die Tag für Tag unterschiedlichste persönliche Geschichten mit sich

bringen - vom Berufspendler bis hin zu tränenreichen Abschieden von

Verliebten. Der vierte Teil der Reihe widmet sich den

Wissensschmieden (8.1., 21 Uhr): Im Weltvergleich hat Deutschland

sieben Top-Unis im Rang von Oxford und Harvard. Drei davon liegen im

Südwesten und bieten ein nahezu kostenloses Studium: Freiburg,

Heidelberg und Tübingen.



Sendetermine



Folge 1: "Der Südwesten von oben - Unsere Bauernhöfe" (45 min):

Montag, 19.12., 20:15 Uhr, SWR Fernsehen Folge 2: "Der Südwesten von

oben - Unsere Gotteshäuser" (45 min): Montag, 19.12., 21 Uhr, SWR

Fernsehen Folge 3: "Der Südwesten von oben - Unsere Bahnhöfe" (45

min): Sonntag, 8.1., 20:15 Uhr, SWR Fernsehen Folge 4: "Der Südwesten

von oben - Unsere Wissensschmieden" (45 min): Sonntag, 8.1., 21 Uhr,

SWR Fernsehen



Fotos über www.ARD-Foto.de



Film vorab für akkreditierte Journalisten auf

www.presseportal.SWR.de Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel. 07221

929 22285, svenja.trautmann(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk 161213-foto-unsere-bauernhoefe.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 12:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1435722

Anzahl Zeichen: 4386

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk 161213-foto-unsere-bauernhoefe.jpg

Stadt: Baden-Baden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung