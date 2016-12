HAPex: Holzwerkstoffe sicher, flexibel und effizient lagern

Die HAPex s.r.o., einer der größten Importeure von Hölzern und Holzbaustoffen in Tschechien, hat ihr Distributionslager mit Regalsystemen von OHRA erweitert. Die Kragarmregale überzeugten mit Flexibilität und hoher Tragfähigkeit. Mit den sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellten Regalen konnte nicht nur die Lagerkapazität deutlich erhöht, sondern auch die Pick-Zeiten und die Kontrolle über die eingelagerten Waren verbessert werden.

Die Kragarmregale von OHRA überzeugten mit Flexibilität und hoher Tragfähigkeit. (Bild: HAPex)

(firmenpresse) - HAPex betreibt in Hradec Králové eines der größten Distributionslager für Holzwerkstoffe in der tschechischen Republik. Von hier aus werden Schreiner und die holzverarbeitende Industrie unter anderem mit Fensterkanteln, Leimholz- und OSB-Platten, Profilholz oder Konstruktions- und Terrassenhölzern versorgt. Gut laufende Geschäfte und ein wachsendes Produktsortiment machten eine Erweiterung des vorhandenen Lagers erforderlich. Ziel war es zum einen, die Lagerkapazitäten zu erhöhen. Zum anderen erforderte die Vielzahl unterschiedlicher Formate und Materialien auch eine Optimierung der Ein- und Auslagerung. Dabei sollte auch die Sicherheit der Lagerung verbessert werden.



HAPex entschied sich daher, das Lager mit Systemen von OHRA, dem europäischen Marktführer für Kragarmregale, zu erweitern. Schon 2010 hatte das Unternehmen das bestehende Innenlager mit OHRA-Regalen ausgestattet. Überzeugt hatten dabei unter anderem die flexibel in einem 100 Millimeter Raster in die Regalständer eingehängten Kragarme. Sie lassen sich ohne Werkzeug verstellen, die Regale können schnell an die Dimension der einzulagernden Artikel angepasst werden. Zudem weichen die eingehängten Arme bei Stößen aus. Schäden am Regal, aber auch an der Ware, werden so vermieden.



Alle tragenden Elemente der Regale sind aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl gefertigt. Auch bei Remplern behält diese Konstruktion dauerhaft ihre statischen Eigenschaften. Zudem sind hohe Traglasten – bei HAPex 1.000 Kilogramm pro Arm - eine schlanke Bauweise und somit eine hohe Flächennutzung möglich. Die Flexibilität bei der Einlagerung wurde bei HAPex zusätzlich erhöht, indem die Kragarmregale mit Holzböden ausgerüstet wurden. So entsteht eine durchgehende Lagerfläche ohne störende Zwischenstützen.



Für die Erweiterung des vorhandenen Lagers entschied HAPex sich, neue Regale mit einer Gesamtlänge von 52 Metern, einer Höhe von 4.500 Millimetern und vier Lagerebenen im Außenbereich aufzustellen. Zum Schutz vor der Witterung wurden die Regale mit einem Dach ausgestattet. Hierbei dienen die Regalständer gleichzeitig als tragende Konstruktion für das Dach – eine kostengünstige Alternative zum Neubau einer Lagerhalle.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ohra.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die in Kerpen bei Köln ansässige OHRA Regalanlagen GmbH bietet Lager- und Regalsysteme unter anderem für den Baustoff- und Metallhandel und die Holzwirtschaft. OHRA, der europäischer Markführer und Spezialist für Kragarmregale, entwickelte unter anderem den selbstsichernden, einhängbaren Kragarm, der heute Maßstab für alle Kragarmregalsystemen ist. Er weicht bei Anstößen aus und lässt auch die Lagerware unbeschädigt. OHRA verwendet für seine Regalsysteme ausschließlich hochwertige vollwandige, warmgewalzte Normbaustähle. Heute bietet OHRA, in festen Partnerschaften mit ausgewählten Lager- und Fördertechniklieferanten, vollständige Systemlösungen rund um Kragarm- und Palettenregale an, auch in Generalunternehmerschaft. Dazu gehören auch automatisierte Lösungen mit Regalbediengeräten, Kommissionierstationen, frei konfigurierbarer Lagerverwaltungssoftware und Materialflussrechner. OHRA ist mit eigenen Vertriebsbüros in 13 europäischen Ländern vertreten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

OHRA Regalanlagen GmbH

Leseranfragen:

OHRA Regalanlagen GmbH

Abteilung Marketing

Alfred-Nobel-Straße 24-44

D-50169 Kerpen

Tel.: 02237/64-0

Fax: 02237/64-152

E-Mail: cataldi(at)ohra.de

Internet: www.ohra.de (Österreich www.ohra.at; Schweiz www.ohra.ch)



PresseKontakt / Agentur:

Presse- und Redaktionsservice Olaf Meier

Friedhofstr. 100

41236 Mönchengladbach

Tel.: 0 21 66 / 21 74 12

E-Mail: OMeier(at)pr-om.de



Datum: 13.12.2016 - 13:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1435726

Anzahl Zeichen: 2692

Kontakt-Informationen:

Firma: OHRA Regalanlagen GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 66 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung