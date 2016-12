Premiere der neuen Weihnachtsmusik- und Lichtshow von Empire State Realty Trust und iHeartMedia mit Mariah Carey

(ots) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:

ESRT) und iHeartMedia gaben bekannt, dass die jährliche Empire State

Building (ESB) Weihnachtsmusik- und Lichtshow mit dem weltweiten

Superstar Mariah Carey und ihrem ikonischen Song "All I Want for

Christmas Is You" aus ihrem ersten Weihnachtsalbum, Merry Christmas,

stattfindet. Die Show wurde vom bekannten Lichtdesigner Marc Brickman

konzipiert und hat ihre Premiere am 19. Dezember. Sie wird bis zum

25. Dezember jeden Abend um 19.00 Uhr ET (Ostküstenzeit) live auf den

New Yorker Sendern Z100, 103.5 KTU und 106.7 Lite fm von iHeartMedia

übertragen.



Zum Start der Weihnachtssaison wird Mariah Carey "den Schalter"

bei der Beleuchtungszeremonie in der berühmten Lobby des ESB an der

Fifth Avenue "umlegen". Die Veranstaltung ist Teil von "ESB

Unwrapped", einer einmonatigen Feier, während der in den Fenstern und

in der Art Deco Lobby des Gebäudes an der Fifth Avenue glanzvolle

Weihnachtsdekorationen zu sehen sind, besondere Überraschungsgäste

auftreten und ein Klavierspieler eine Auswahl der beliebtesten

Weihnachtslieder spielt.



"Wir sind über unser Partnerschaft mit iHeartMedia stolz und die

Freude, die der Musiksuperstar und Besitzerin mehrere Platinalben,

Mariah Carey, mit ihrem chartstürmenden, ikonischen Weihnachtssong

"All I Want for Christmas Is You" bei unserer einmaligen

Weihnachtsmusik- und Lichtshow bringen wird", sagte Anthony E.

Malkin, Chairman und CEO von ESRT. "Unsere Weihnachtslichtshow bringt

die Weihnachtssaison New Yorks der ganzen Welt über die sozialen

Medien näher und sie ist der sprichwörtliche Gipfelpunkt der

Weihnachtssaison, direkt in unserem ikonischen Hochhaus im Herzen der

New Yorker Skyline."



"Ich kann das Empire State Building von meinem Apartment aus sehen

und es ist weltweit eines meiner Lieblingsgebäude", sagte Mariah



Carey. "Die Synchronisation seiner ikonischen Beleuchtung mit meinem

Song ist das perfekte Weihnachtsgeschenk."



"Die Teilnahme an der Lichtshow des Empire State Building ist zu

einer alle Jahre veranstalteten Weihnachtstradition der

Rundfunkstationen von iHeartMedia und für unsere Zuhörer in NYC

geworden", sagte President der National Programming Groups von

iHeartMedia. "Es ist eine so magische Jahreszeit im Big Apple und wir

freuen uns darauf, das Weihnachtsgefühl in der ganzen Stadt zu

verbreiten."



Diese atemberaubende Präsentation kann von Nachtschwärmern und

Touristen von verschiedenen Aussichtspunkten in New York City und der

Tri-State Region gesehen werden und Fans sollten den Hashtag

#ESBUnwrapped in den sozialen Medienkanälen verwenden, um die

spannende Veranstaltung mitzuerleben. Fans können die

Weihnachtsmusik- und Lichtshow ebenfalls von den Kanälen Z100, 103.5

KTU und 106.7 Lite fm von iHeartRadio streamen, dem All-in-One

Musik-Streaming- und digitalen live Radioservice von iHeartMedia. Ein

Video der gesamten Show steht auf dem YouTube-Kanal des Empire State

Building (bit.ly/ESBUnwrappedVid) sofort nach der Show zur Verfügung,

damit sie alle in der Welt genießen können.



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State

Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich in 1.454 Fuß (vom Fundament

bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste

Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz,

Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das

Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt anziehen,

die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste

Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und

UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American

Institute of Architects wurde das Empire State Building zum

Lieblingsgebäude Amerikas gekürt, und das Empire State Building

Observatory [Aussichtsplattform] zählt zu den beliebtesten

Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die Touristenattraktion No.

1 in der Region. Weitere Informationen über das Empire State Building

finden Sie unter www.empirestatebuilding.com,

www.facebook.com/empirestatebuilding, (at)EmpireStateBldg,

www.instagram.com/empirestatebldg,

http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder

www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender

Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt,

erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan

und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building -

das bekannteste Bürogebäude der Welt. Das Büro- und

Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York,

New York, umfasste am 30. September 2016 insgesamt 10,1 Millionen

Quadratfuß Mietfläche, die sich aus 9,4 Millionen Mietfläche in 14

Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County,

Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie eine

Mietfläche von ca. 707.000 Quadratfuß aus dem Gewerbebestand

zusammensetzen.



