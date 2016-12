Regionale Konferenzen für Pflegekräfte machen keinen Sinn mehr: Digitale Medien transformieren in Richtung Global

(ots) - Konferenzen für Pflegekräfte

(http://www.conferenceseries.com/nursing-meetings) sind von

entscheidender Bedeutung, wenn es um die Aktualisierung der neuesten

Praktiken in diesem Bereich geht, denn sie bilden die Schnittstelle,

die Praktiker und politische Entscheidungsträger der Branche auf die

gleiche Ebene holt. Die digitale Revolution hat dieses Feld weiter

spezialisiert, da sie maßgeschneiderte, personalisierte Lösungen für

die Benutzer mit jederzeit abrufbaren Informationen anbietet, die auf

Knopfdruck parat sind.



Das digitale Marketing hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden

Instrument mit Potential im Verkaufs- und Marketinggefüge der

Pflegebranche im Gesundheitswesen entwickelt. Pflegefachkräfte

erwerben neueste Erkenntnisse zu den besten Praktiken, und geben

diese auf personalisierte Art und Weise über Netzwerke an die

Gemeinden und Gesellschaften weiter. Soziale Medien machen es

Unternehmen leichter, ihre Kunden auf schwierigen physischen,

physiologischen und psychologischen Passagen zu begleiten und ihre

Bedürfnisse und Gemütsverfassung zu diagnostizieren, von daher sind

soziale und digitale Medienstrategien ein wesentlicher Bestandteil

der Gesundheitsversorgung, und auchPflegekräfte

(http://nursepractitioner.nursingconference.com/) aktualisieren ihre

Praxis durch digitale und soziale Medien.



Der globale Markt im digitalen Gesundheitswesen lag im Jahre 2014

bei 30 Mrd. USD, bis 2018 wird ein Anstieg auf 50 Mrd. USD erwartet.

Pflegekräfte bilden die Mehrheit in der Healthcare-Branche, und mit

581.500 neuen Arbeitsplätzen im Bereich bis 2018 wächst ihre Zahl

weiter an. Qualifizierte Pflegekräfte sind sehr gefragt, insbesondere

in Industrieländern wie Japan, den Vereinigten Staaten und den großen

europäischen Ländern.



Wie Dr. Srinubabu Gedela erklärt, zieht die OMICS Group laut



Google Analytics-Berichten mit ihrem starken Online-Bekanntheitsgrad

und ihrer Bibliothek an Artikeln und Vorgehenswesen 30 Millionen

Leser an und sorgt für die weltweite Beachtung der

Konferenzreferenten. Die Websites der OMICS International

(https://www.omicsgroup.org/omics-international-pulsus-group.php)

Konferenzreihe für Pflegekräfte (http://www.nursingconference.com/)

locken ein Publikum von 500.000 Lesern an. Im Schnitt hat jede der

Konferenzen für Pflegekräfte mehr als 30.000 Einzelbesucher bzw.

Online-Leser, in der Mehrzahl praktizierende Krankenschwestern und

Pflegefachleute. Möglich wird dies, weil der Großteil der bestehenden

Schriften zu Vorträgen der großen Fachveranstaltungen aus dem

Internet verschwindet, während die kommende und bisherige Literatur

zu Konferenzvorträgen der OMICS International (https://www.esciencece

ntral.org/omics-international-pulsus-group.php) Pflegetagung in den

digitalen und sozialen Medien zirkuliert. Diese Art von digitaler

Medienreichweite ist mit keiner anderen Pflegekräftetagung

(http://www.nursingconference.com/) als der Konferenzreihe

(https://www.conferenceseries.com/) möglich.



Die OMICS International

(https://www.omicsonline.org/omics-international-pulsus-group.php)

Pflegekräftetagung bietet eine hochklassige Möglichkeit für

praktizierende Krankenpfleger, ihre Zusammenfassung und ihre

ausführlichen Artikel in den jeweiligen Zeitschriften mit

spezifischer, von CrossRef vergebener DOI-Nummer zu veröffentlichen.

In den auf den Konferenz-Webseiten aufgeführten Sprecherprofilen

werden besonders die neu hinzukommenden Pflegekräfte hervorgehoben.

Unseren Konferenzpräsentationen zum Pflegebereich verbessern das

Profil der Pflegefachkräfte auf wegweisenden Plattformen wie

Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo und weiteren

Social-Media-Plattformen.



Mit Teilnehmern aus der ganzen Welt konnten die Forscher,

Wissenschaftler, Studenten und die Industrie von Demonstrationen;

Workshops, Symposien und Ausstellungen profitieren, die den

Informationsaustausch erleichtern, sich mit aktuell praktizierenden

und potenziellen Pflegekräften treffen und Produkte bewerben. Die

Pflegekräftetagung liefert zudem CME-, CPD-, CE- und

CNE-Akkreditierungspunkte, die erforderlich sind, um die

Fachkompetenz aktuell zu halten.



Die OMICS Group (https://www.omicsgroup.org/) mit ihren über 2.000

Mitarbeitern wird von mehr als 50.000 qualifizierten Wissenschaftlern

im Redaktionsbeirat unterstützt, die auf freiwilliger Basis für die

Open Access-Verbreitung von Informationen für das Gesundheitswesen

und die Wissenschaft sorgen. Mit dieser Jahr für Jahr stetig größer

werdenden Unterstützung konnte sich die OMICS Group von gerade einmal

10 Fachzeitschriften im Jahre 2009 auf 700 von Experten überprüften

Fachblättern (https://www.omicsonline.org/scientific-journals.php) im

Jahre 2016 steigern. Auch die Leserschaft der OMICS Group Open

Access-Fachzeitschriften (http://www.openaccessjournals.com/) und die

Leserschaft bzw. Online-Besucherzahl der Konferenzen hat sich von

10.000 im Jahr 2009 auf 30 Millionen bis 2016 erhöht. Die OMICS

International (http://www.srinubabu.com/) Konferenzreihe organisiert

jährlich 3.000 wissenschaftliche Konferenzen in Amerika, Europa, dem

Nahen Osten und Asien.



