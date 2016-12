Kauder: Heimat der Jesiden und Christen im Irak bewahren

(ots) - Unterstützung beim Wiederaufbau leisten



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hat

am heutigen Dienstag den Erzbischof der chaldäisch-katholischen

Kirche in Erbil, Bashar Warda, und weitere Bischöfe aus dem Irak in

Berlin empfangen. Dazu erklärt Volker Kauder:



"Die Lage der Christen im Irak ist dramatisch. Hunderttausende

sind auf der Flucht, sie haben ihre Familien und ihre Heimat

verloren. Alles was sie aufrecht gehalten hat, war die Hoffnung auf

Rückkehr in ihre Siedlungsgebiete. Doch diese wird immer ungewisser.

Deutschland und Europa müssen sich dafür einsetzen, dass christliches

Leben in der Ursprungsregion des Christentums weiterhin möglich ist.

Wir müssen alles daran setzen, um eine Rückkehr der Christen und

Jesiden in die Ninive-Ebene zu ermöglichen.



Die Christen benötigen dringend finanzielle Unterstützung für den

Wiederaufbau. Mehr als drei Viertel der Häuser und Wohnungen in den

christlichen Siedlungen sind komplett zerstört. Wasser- und

Stromversorgung, Straßen und Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser

- alles liegt brach. Hier sollte sich auch Deutschland in den

kommenden Monaten verstärkt mit Wiederaufbauhilfen engagieren.



Zudem muss nach einer politischen Lösung gesucht werden. Dafür

werden wir mit allen Kräften vor Ort reden, mit der kurdischen

Autonomiebehörde und mit der irakischen Zentralregierung. Die

Christen brauchen Sicherheit. Wenn sie zurückkehren, müssen sie die

Gewissheit haben, sich ein neues Leben in Sicherheit aufbauen zu

können. Ihr Leben, ihre Familien, ihre Häuser müssen geschützt

werden.



Es nötigt allerhöchsten Respekt ab, wie die christlichen Kirchen

den geflüchteten Christen helfen. Beeindruckend ist für mich auch,

wie fest unsere Glaubensgeschwister ihren christlichen Glauben in

einer solch bedrängten Situation bewahren. Sie sind uns Christen im



Westen wahre Vorbilder des Glaubens. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion

wird weiter an der Seite der Christen im Orient stehen."



Hintergrund: Der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder hat

neben dem chaldäischen Erzbischof Bashar Warda heute auch den

syrisch-orthodoxen Metropoliten Nicodemus Daoud Matti Sharaf und den

syrisch-katholischen Erzbischof Yohanna Petros Mouche getroffen.



Mit Erzbischof Warda gab es bereits mehrere Begegnungen. Kauder

hat ihn im August 2014 auf seiner Reise in den Nordirak getroffen.

Warda sprach einen Monat später beim Kongress der Fraktion zum Thema

Religionsfreiheit.



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich mit vielen Aktivitäten

seit Jahren für das Recht auf Religionsfreiheit ein. Dabei verfolgt

sie seit Jahren mit großer Sorge und Anteilnahme auch die Lage der

Christen im Irak. Bischöfe waren mehrfach zu Gast in der Fraktion.







