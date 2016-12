Womit 2017 zu rechnen ist / Verbraucherzentrale NRW hat die wichtigstenÄnderungen im Überblick

(ots) - Der Finanzminister will Steuerzahler 2017

schonen: Die sogenannte kalte Progression wird abgeschwächt. Zudem

werden Grundfreibetrag und Kinderfreibeträge erhöht. Ein Plus von

zwei Euro winkt beim Kindergeld. "Andererseits wird der Beitrag zur

gesetzlichen Pflegeversicherung von 2,35 auf 2,55 Prozent angehoben -

dafür gibt es mit dem Pflegestärkungsgesetz II verbesserte Leistungen

für mehr Pflegebedürftige", rechnet die Verbraucherzentrale NRW vor,

was 2017 an Neuerungen bringt. Ob Hartz IV-Bezieher, Rentner,

Meisterschüler oder Trennungskinder - für alle heißt es unterm

Strich: mehr Geld.



Neue Fünfziger, einen Feiertag mehr und die Aufschläge fürs

Telefonieren und Surfen aus dem EU-Ausland werden Geschichte: Die

Verbraucherzentrale NRW hat unter www.verbraucherzentrale.nrw/2017

alle wichtigen Änderungen zusammengestellt.



Neu zugelassen werden ab 1. Januar nur noch Motorräder, die die

Euro-4-Norm erfüllen - also weniger Schadstoffe auspusten und leiser

sind. Ab 1. April müssen neu installierte Holzheizungen hinsichtlich

Effizienz und Ausstoß von Abgasen Auflagen erfüllen. Kassenpatienten

können ab 1. Juli ihren Doktor in einer Videosprechstunde

konsultieren. Ab 1. September wird neuen Staubsaugern die

Watt-Leistung fast halbiert. So liest sich ein Auszug aus der

Timeline, was Verbraucher im Laufe des Jahres 2017 erwartet.



Ob via Kabel oder Antenne: auch beim Fernsehempfang müssen sich

Zuschauer auf Umstellungen einstellen. So schaltet der

Kabelnetzbetreiber Unitymedia den analogen Kabelempfang zum 1. Juli

ab. In Ballungsräumen kommt das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 -

mit HD-Qualität und Ausgaben für ein neues Empfangsteil. Am 29. März

2017 wird auf den "hochauflösenden" Standard um- und die bisherige

DVB-T-Übertragung dort alsbald eingestellt.



Den Überblick zu den Änderungen in den Bereichen



- Einkommen und Abgaben

- Steuern und Recht

- Energie, Bauen, Verkehr

- Gesundheit und Pflege

- Ernährung und Umwelt

- Internet, Telefon, TV

- Geld und Kredit



gibt's im Internet unter www.verbraucherzentrale.nrw/2017







