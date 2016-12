SKODA setzt Strategie des gesunden Wachstums in Deutschland erfolgreich fort (FOTO)

(ots) -

- 200.000 Pkw-Neuzulassungen pro Jahr und einen Fahrzeugbestand

von zwei Millionen Autos im Visier

- SKODA Neuzulassungen steigen bis zum Jahresende voraussichtlich

auf 185.000 Fahrzeuge

- 2017 verstärkt SKODA seine 2011 eingeleitete Produktoffensive

- Am 4. März erlebt der neue SKODA KODIAQ seine Premiere im Handel

- Zusätzlich kommen vier der bestehenden sechs Modellreihen neu

auf den Markt



SKODA steuert in Deutschland mit hohem Tempo auf 200.000

Pkw-Neuzulassungen pro Jahr und einen Fahrzeugbestand von zwei

Millionen Automobilen zu. Im 25. Jahr seines Bestehens erwartet das

Unternehmen hierzulande trotz des Produktionsendes des ROOMSTER und

bewusst niedrig gehaltener taktischer Eigenzulassungen rund 185.000

Pkw-Neuzulassungen. Das entspräche einem Wachstum von fast drei

Prozent. Im kommenden Jahr wird SKODA seine 2011 eingeleitete

Modelloffensive noch einmal verstärken. Vier der bestehenden sechs

Modellreihen werden neu auf den Markt kommen. Zudem erlebt der neue

SKODA KODIAQ, mit dem die tschechische Traditionsmarke erstmals im

stark wachsenden Segment der A+ SUV präsent sein wird, am 4. März

seine Handelspremiere.



"Wir haben unsere Strategie des gesunden Wachstums im zu Ende

gehenden Jahr erfolgreich fortgesetzt", betonte Frank Jürgens,

Sprecher der Geschäftsführung der SKODA AUTO Deutschland GmbH, heute

vor Journalisten in Frankfurt. SKODA werde sich am Rennen um

Marktanteile um jeden Preis nicht beteiligen, auch wenn sich die

Eigenzulassungen inzwischen für viele Hersteller zu einem der

wichtigsten Absatzkanäle entwickelt hätten. Nach aktuellen

Auswertungen des Marktforschungsinstituts DataForce ist der Anteil

der Eigenzulassungen an den Neuzulassungen in Deutschland per Oktober

auf bis zu 60 Prozent angestiegen. Der durchschnittliche Wert lag bei



fast 42 Prozent. Mit 32 Prozent rangiert SKODA klar im hinteren Teil

des Feldes. "Mit dieser Strategie leisten wir einen wichtigen Beitrag

zur Profitabilität der Marke SKODA und zur Wertstabilität unserer

Automobile", unterstrich der SKODA Geschäftsführer.



Die Umsatzrendite von SKODA ist eine der besten der Branche. Hinzu

kommt: Automobile von SKODA sind Restwertriesen. So hat das

Fachmagazin Auto Bild den neuen SKODA SUPERB Combi zum ,Wertmeister

2016' gekürt. Aus der renommierten Restwertprognose von Focus Online

und bähr & fess forecasts ging der SKODA SUPERB Combi 1,4 TSI Active

als Deutschlands wertstabilster Neuwagen in der Mittelklasse hervor.



Im achten Jahr hintereinander erfolgreichste Importmarke in

Deutschland



Bis Jahresende erwartet SKODA in Deutschland rund 185.000

Pkw-Neuzulassungen. Das entspräche einem Wachstum von fast drei

Prozent im Vergleich zu 2015. Damit wird SKODA mit großem Abstand zu

seinen Verfolgern im achten Jahr hintereinander erfolgreichste

Importmarke auf dem deutschen Markt sein. Mit Platz sieben bei den

Gesamtzulassungen wird die Marke ihre Position in der ersten Liga der

Volumenhersteller festigen.



Mit großem Erfolg hat sich SKODA von der Privatkundenmarke - mit

einem Privatkundenanteil von 40 Prozent liegt die Marke deutlich über

dem Branchenschnitt von 35 Prozent - zu einem attraktiven Anbieter

für alle Absatzkanäle entwickelt. Dies gilt insbesondere für die

Betreiber gewerblicher Flotten. Mit starken Produkten wie FABIA

Combi, OCTAVIA und OCTAVIA Combi sowie SUPERB als Limousine und Kombi

hat SKODA den Verkauf von Automobilen an Flottenbetreiber von Januar

bis einschließlich November auf rund 48.000 Fahrzeuge gesteigert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von fast

zehn Prozent.



Großkundenleistungszentren mit speziellem Service für

Flottenbetreiber



"Auf dieser erfreulichen Basis werden wir unser Flottengeschäft

weiter stärken. Im Zuge unserer Marktausrichtung ist die

Inbetriebnahme der neuen Großkundenleistungszentren ein weiterer

Meilenstein", sagte Frank Jürgens. Inzwischen bieten fast 140

Betriebe maßgeschneiderte Services für gewerbliche Kunden an. Sie

vermitteln mindestens 50 Fahrzeuge pro Betrieb und Jahr an

Konzerngroßkunden, erfüllen spezielle Standards zum Beispiel

hinsichtlich ihrer IT-Infrastruktur, beschäftigen besonders

qualifiziertes Personal, darunter zertifizierte Fuhrparkmanager, und

halten eine ausreichende Anzahl an Vorführwagen bereit. "Unser

strategisches Ziel ist es, Flottenbetreiber nicht nur mit unseren

Automobilen für SKODA zu gewinnen, sondern auch mit einem

professionellen Rundumservice in allen Belangen des

Fuhrparkmanagements", so Jürgens. Viele Betriebe bieten ihren Kunden

an sieben Tagen in der Woche einen 24-Stunden-Service für Wartung und

Reparatur an, damit sie ihre Fahrzeuge tagsüber uneingeschränkt

nutzen können.



Mit zunehmendem SKODA Fahrzeugbestand und immer mehr begeisterten

SKODA Kunden hat sich das Geschäft mit Originalteilen und Zubehör

inzwischen zu einer wichtigen Säule des wirtschaftlichen Erfolgs der

SKODA Servicepartner entwickelt. In diesen Bereichen verzeichneten

sie zuletzt ein Wachstum von mehr als fünf Prozent.



Beim aktuellen ADAC-Werkstatttest erhielten SKODA Servicepartner

Bestnoten. Von den fünf SKODA Betrieben, die der Automobilclub auf

den Prüfstand stellte, wurden vier mit der Note sehr gut und einer

mit gut ausgezeichnet. Damit zählte SKODA zu den besten Marken im

Test. Insgesamt hatte der ADAC 75 freie und markengebundene

Werkstätten untersucht. "Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass

die acht besten Betriebe Markenwerkstätten sind", hob SKODA

Geschäftsführer Jürgens hervor.



SKODA feiert zwei richtungsweisende Jubiläen



Das zu Ende gehende Jahr stand bei SKODA ganz im Zeichen des

Markterfolgs des neuen SKODA SUPERB und der bevorstehenden

Markteinführung des SKODA KODIAQ sowie zweier großer, für die Marke

richtungsweisender Jubiläen.



Vor 25 Jahren - am 28. März 1991 - fand die Fusion von SKODA mit

dem Volkswagen Konzern statt. Sie zählt zu den erfolgreichsten

Zusammenschlüssen in der Geschichte der Automobilindustrie und ist

ein Paradebeispiel für die gelungene Privatisierung

tschechoslowakischer Staatsbetriebe zu Beginn der 1990er-Jahre.



Vier Monate später - am 17. September 1991 - wurde die SKODA AUTO

Deutschland GmbH gegründet. Seitdem hat sich SKODA hierzulande zu

einer der beliebtesten Automobilmarken entwickelt.



SKODA SUPERB auf der Überholspur unterwegs



Hervorragend ist der neue SKODA SUPERB vom Markt aufgenommen

worden. In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden in Deutschland

über 22.000 SKODA SUPERB neu zugelassen. Das waren gut 60 Prozent

mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit ist das Flaggschiff der Marke in

seinem Segment zügig auf der Überholspur unterwegs und von Platz

zwölf auf Platz fünf vorgestoßen. Auf seiner rasanten Fahrt hat er so

renommierte Wettbewerber wie Opel Insignia, Ford Mondeo, 4er BMW oder

die CLA-Klasse von Mercedes-Benz hinter sich gelassen.



Mit dem neuen KODIAQ, der am 4. März seine Premiere im Handel

erleben wird, startet SKODA seine Offensive im weltweit stark

wachsenden Segment der SUV. Dort will sich der Automobilhersteller

über YETI und KODIAQ hinaus mit attraktiven Modellen als kompetenter

Anbieter positionieren. Durch sein Konzept und sein markantes Design

macht der KODIAQ die Marke noch attraktiver.



Neuer SKODA KODIAQ ist jederzeit online



Mit seinen Infotainment- und Konnektivitätslösungen ist der SKODA

KODIAQ jederzeit online. Damit setzt er Maßstäbe in seinem Segment.

Die Infotainmentbausteine von SKODA CONNECT sind LTE-fähig und in

zwei Kategorien aufgeteilt: Die Infotainment-Online-Dienste dienen

der Information und Navigation, die Care-Connect-Dienste der Hilfe

bei Pannen und Notfällen. Die Notruftaste eCall, die in Europa erst

2018 zur Standardausstattung wird, bietet SKODA bereits jetzt als

Care-Connect-Dienst an. Weitere Online-Dienste laufen über die SKODA

CONNECT App. Mit ihnen lässt sich das Auto per Smartphone aus der

Ferne überprüfen, konfigurieren und finden.



Erfreulich stellt sich auch die Marktperformance der übrigen SKODA

Modellpalette dar. So hat der CITIGO seinen Segmentanteil zuletzt von

5,4 auf 6,1 Prozent ausgebaut und liegt damit auf Platz sieben. Einen

deutlichen Sprung nach vorn hat auch die FABIA-Baureihe in ihrem

Segment gemacht. Der Anteil ist von 6,6 auf sieben Prozent

angestiegen. Damit ist der FABIA in seinem Segment von Platz vier auf

Platz drei vorgerückt. Der SKODA FABIA Combi ist unangefochtener

Platzhirsch in seinem Segment. Hier erzielte er einen Anteil von 51,5

Prozent. Der SKODA OCTAVIA ist weiterhin das einzige Importfahrzeug

in den Top Ten der ,KBA-Charts'. Aktuell rangiert er dort auf Platz

neun. Mit SUPERB, FABIA und OCTAVIA ist SKODA gleich mit drei

Modellreihen in den Top Ten der Importfahrzeuge vertreten.



SKODA OCTAVIA umfangreich überarbeitet



Der SKODA OCTAVIA wird sich schon bald in neuer Topform

präsentieren. Denn die SKODA Ingenieure haben den Bestseller

umfangreich überarbeitet. Zu Beginn des kommenden Jahres fährt das

Herz der Marke mit einer neu gestalteten Front- und Heckpartie,

hochmodernen Lösungen für Fahrerassistenzen, Infotainment und

Connectivity sowie neuen Ausstattungen vor. Damit unterstreicht das

Kompaktmodell erneut seine einzigartige Stellung in dieser

Fahrzeugklasse.



So gut wie abgeschlossen haben die rund 580 SKODA Vertriebspartner

die Umrüstung ihrer Betriebe auf das neue SKODA Handelsdesign. Weit

mehr Unternehmen als ursprünglich angenommen haben die Umstellung

genutzt, um gleich neu zu bauen. Inzwischen sind es 100, die ihre

Kapazitäten durch einen Neubau dem Marktpotenzial von SKODA in ihrer

Region angepasst haben. Ursprünglich hatten 20 SKODA Handelspartner

einen Neubau geplant. "Die Betriebe, die das neue SKODA Handelsdesign

umgesetzt haben, verzeichnen im Durchschnitt ein Umsatzwachstum, das

je nach Geschäftsbereich bis zu neun Prozent höher ist als vor dem

Umbau", erläuterte Frank Jürgens. Dies zeige deutlich, dass die

Innen- und Außenarchitektur der neuen SKODA Autohäuser kein

Selbstzweck und keine Kosmetik, sondern die bauliche Antwort auf die

Frage nach dem Betriebspotenzial der Zukunft ist.



In Handel und Service engagieren sich deutschlandweit über 20.000

Beschäftige für die Marke SKODA. 2017 werden die SKODA Partner allein

200 neue Verkaufsleiter und Verkäufer sowie etwa 110 Serviceleiter

und Serviceberater rekrutieren. Bei SKODA AUTO Deutschland werden zum

Jahreswechsel 362 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein -

gut fünf Prozent mehr als vor einem Jahr. Frank Jürgens: "SKODA

sichert Beschäftigung und hat sich in der Wirtschaftsregion

Rhein-Main zu einem attraktiven Arbeitgeber entwickelt."







