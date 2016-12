Rosbergs Rennanzug für 10.200 Euro versteigert / United Charity leitet Auktionserlös komplett an die Sky Stiftung weiter (FOTO)

(ots) -

Der getragene Rennanzug von Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg

wurde gestern Abend bei United Charity, Europas größtem

Charity-Auktionsportal, für stolze 10.200 Euro versteigert. Am Ende

war ein 56-jähriger Bieter aus München der glückliche

Auktionsgewinner, der sich das Stück Rennsportgeschichte sichern

konnte! Der Auktionserlös kommt zu 100 Prozent der Sky Stiftung

zugute, die Kindern aus sozial schwachen Familien einen Zugang zu

Sportangeboten bietet.



Seit Ende November konnten Formel 1-Fans unter

www.unitedcharity.de auf den Rennanzug bieten, der von Nico Rosberg

in der letztjährigen Saison bei den Rennen in Monaco und Kanada

getragen und beim diesjährigen Grand Prix in Mexiko signiert wurde.

Am gestrigen Montag gegen 18:30 Uhr war die Auktion dann nach einem

einstündigen Bieterwettstreit beendet.



Aktuell versteigert United Charity noch bis 15. Dezember Nico

Rosbergs getragene und handsignierte Renn-Handschuhe vom Grand Prix

in Suzuka. Seine getragene Team-Jacke von Mercedes liegt noch bis 16.

Dezember unter dem virtuellen Hammer.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 6,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.







