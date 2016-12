Jeder Rasen braucht einen Kreiselmäher

(firmenpresse) - Schönes, gepflegtes Gras sollte einigermaßen gleichmäßig sein. Sowohl was die Farbe als auch die Schnitthöhe betritt, macht sich so manch einer Gedanken über die optimale Pflege. Eine entscheidende Komponente ist der passende Schnitt. Dieser muss weder teuer noch zeitaufwändig sein, die richtige Gerätschaft ist aber unerlässlich. Getrimmt wird der ideale Rasen meist mit einem Kreiselmäher. Diese Gerätschaft hegt und pflegt das Grün mit hochmoderner Technologie.

Warum soll man zum Kreiselmäher greifen? Dieser sollte vor allem in jeden Fällen benutzt werden, in denen geplant ist, das geschnittene Gut weiter zu verwerten. werden soll. Oder auch dann, wenn man eine Fläche komplett von den entstanden Resten räumen muss. Ein Schlegelmulcher hat im Gegensatz dazu den großen Vorteil, dass alle Reste wie zum Beispiel Gras, aber auch Kräuter, Brennnesseln oder Ähnliches direkt an Ort und Stelle liegen bleiben kann. Hier soll das Schnittgut dann so schnell wie möglich verrotten.

Ein mit einem Benzinmotor angetriebene Kreiselmäher mit seinen rotierenden Bewegungen ist in der Landwirtschaft längst eine fixe Größe. Vor allem auf nicht ganz ebenem Gelände mit Gestrüpp bis zu einem Durchmesser von vier Zentimetern wird mit diesem guten Stück professionell gekürzt. Ein sauberes Schnittbild und ein höhenverstellbarer Lenkholm sprechen für dieses Gerät.

Vor allem jene, die das entstandene grüne Schnittgut als Frischfutter für Tiere und als Heu verwenden, leisten sich einen qualitativ guten Kreiselmäher. Liebhaber finden sich auch im Kleingarten, wo man oft besonders viel Wert auf das schöne, saubere Schnittbild legt. Meist macht diese Arbeit den stolzen Eigenheimbesitzern mit oder ohne goldenen Daumen großen Spaß. Aufwändige und teure Wartungskosten und –arbeiten fallen kaum an, und die Handhabung geht fast jedem ganz leicht von der Hand. Effektiv, attraktiv und nicht unbedingt sehr kostenintensiv – ein Erwerb kann guten Gewissens getätigt werden. Alternativ kann man die tollen Teile durchaus auch gegen eine meist akzeptable Gebühr ausleihen.



Details finden Sie hier: http://www.kreiselmaeher.net.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kreiselmäher

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 13:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1435739

Anzahl Zeichen: 2142

Kontakt-Informationen:

Firma: Kreiselmäher

Ansprechpartner: Daniel Berger

Stadt: Säckingen

Telefon: 07761983284



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung