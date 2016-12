Studien- und Klassenfahrt Hamburg

Eine Klassenfahrt Hamburg lohnt sich aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite sehen Sie nicht nur die zweitgrößte Stadt Deutschlands, sondern können einen einmaligen Einlbick in die Hafen City bekommen.

Besucht man den größten Seehafen Deutschlands und zweitgrößten Hafen Europas, so wird bei der Vielzahl an einlaufenden Schiffen und dem Gefühl nach Freiheit und ferner Kulturen schnell klar, wieso Hamburg oftmals als „Tor der Welt“ bezeichnet wird. Das Highlight einer Klassenreise Hamburg bildet die Hafenrundfahrt - egal ob klassisch mit Start an den Landungsbrücken, durch die Speicherstadt und in den Hafen der Gegenwart, eine Abenteuer Rundfahrt oder eine speziell auf den Containerhafen abgestimmte Themenfahrt – der Hamburger Hafen wird facettenreich und für jeden individuell erlebbar.



Museen Hamburg



Bei einer Studienfahrt Hamburg gehört ein Museumsbesuch zum Programm dazu. Mit über 300 Museen und Galerien ist Hamburg bekannt für die große Auswahl an kulturellen Angeboten. Das Spektrum reicht von der Modernen Kunst über die Antike und von Schiffsmodellen bis hin zur Geschichte fremder Völker. Im Speicherstadtmuseum wird gezeigt, wie die Lagerhalter früher ihre Importgüter gelagert haben und die Baugeschichte der historischen Speicherstadt wird ebenso ausführlich veranschaulicht. Das Hamburg Dungeon nimmt die Schüler auf eine Reise durch 600 Jahre Hamburger Geschichte und erweckt die spannende Vergangenheit mit professionelle Schauspielern, authentischen Kulissen und Spezialeffekten wieder zum Leben. Wer dann Abwechslung benötigt, begibt sich im Spicy's Gewürzmuseum in die aufregende Welt der Gerüche.

Für Schüler ist es besonders attraktiv, da viele der ca. 800 Exponate angefasst, gerochen und sogar probiert werden dürfen.



Alter Elbtunnel



Als der alte Elbtunnel 1911 eröffnet wurde, war er eine technische Sensation. Er war die erste Flussuntertunnelung des Kontinents und verbesserte die Verkehrsverbindung zwischen Hamburger Hafen und der südlichen Elbseite.Heute ist er ein nostalgisches und gepflegtes Stück Hamburger Geschichte und feierte 100-jähriges Jubiläum.



Hamburgs Spuren aus dem Zweiten Weltkrieg



Verschiedene Orte in Hamburg erinnern an die Opfer des zweiten Weltkrieges. Einmal der Jüdische Friedhof in Altona, der einer der bedeutendsten jüdichen Kulturdenkmale Nordeurpoas ist. Auf der anderen Seite die Stolpersteine in Hamburg, die zur Erinnerung an die ermordeten Juden vor Wohnungstüren oder Arbeitsstätten der Departierten verlegt werden.

Außerdem noch die Gedenkstätte Neuengamme, die das größte Konzentrationslager norddeutschlands ist. Die Gedenkstätte besteht aus einem Gedenkbereich mit Mahnmal, dem "Haus des Gedenkens" und einem großen Ausstellungsbereich. Das KZ erinnert an über 100.000 Menschen, die dort inhaftiert waren.



