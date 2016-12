Höchste Qualität in zeitlosem Design: Die neue Kaffeemühle Dedica von De’Longhi

(Neu-Isenburg, Dezember 2016) Dedicare, das italienische Wort für „widmen“, ist Namensursprung der neuen Dedica Kaffeemühle von De’Longhi. Mit der Dedica-Serie widmet sich De’Longhi zeitloser Eleganz und vor allem höchstem Kaffeegenuss. Für diesen ist – abgesehen von der Bohnenqualität – vor allem die richtige Kaffeemühle entscheidend. Die neue Dedica Kaffeemühle erfüllt sowohl in Sachen Design als auch bei der Mahlqualität höchste Ansprüche. Mit zwei Modellvarianten und Accessoires wie dem Siebträgeradapter und der Kaffeevorratsbox lässt sie das Herz eines jeden Hobby-Barista höherschlagen.

(FOTO: De'Longhi) Die neue Dedica Kaffeemühle von De'Longhi

(firmenpresse) - Das Design der neuen Dedica Kaffeemühle ist den hochwertigen Dedica Siebträgermaschinen von De’Longhi nachempfunden. Ein typisches Merkmal dieser zeitlos eleganten Serie ist das formschöne Aluminiumgehäuse mit seinen abgewinkelten Kanten. Einzelne verchromte Elemente wechseln sich hier mit zeitlosem Aluminium ab und setzen so elegante Akzente. Ein schwarz lackierter Kunststofffuß bildet einen gelungenen Kontrast und sorgt für die nötige Standfestigkeit.



Zwei Modelle zur Auswahl

Die Dedica Kaffeemühle erscheint in zwei Modellvarianten. In der Topversion verfügt die Mühle über ein 2,1“-LC-Display, in dem alle wichtigen Einstellungen angezeigt werden. Zudem kann der Kaffeegenießer hier mit der „aroma control function“ individuelle Einstellungen vornehmen und abspeichern. Das Kernstück der Mühle bildet ein robustes Edelstahl-Kegelmahlwerk. Dank einer speziellen Legierung entsteht während des Mahlvorgangs deutlich weniger Hitze, was letztlich dem Kaffeearoma zugutekommt. 18 Einstellungsstufen sorgen zudem für präzise Mahlergebnisse. Von sehr fein, für Ristretto und Espresso, bis grob, für französischen Presskaffee, erfüllt die Mühle jeden Wunsch.



Über einen Drehknopf an der Seite der Mühle lässt sich die zu mahlende Kaffeemenge wählen. Die Einstellung reicht von 1 bis 14 Tassen oder 1 bis 2 Espresso-Shots. Die maximale Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters beträgt 350 g. Im Lieferumfang sind zudem ein Siebträgeradapter und eine passende Vorratsbox für 170 g Kaffeepulver enthalten. Je nach Menge kann der Kaffee direkt in einen Siebträger oder in die Box gemahlen werden.



Die Dedica Kaffeemühle ist in den Modellvarianten KG521.M (LC-Display) und KG520.M ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen über De’Longhi sind auf der Website www.delonghi.de abrufbar.



Unverbindliche Preisempfehlung:

KG520.M, 199,99 Euro

KG521.M, 249,00 Euro





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.public-star.de/de/content/h-chste-qualit-t-zeitlosem-design-die-neue-kaffeem-hle-dedica-von-de-longhi



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über De’Longhi:

Der italienische Elektrokonzern De’Longhi S.p.A. gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche. Mehr als 6.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 über 1,89 Milliarden Euro Umsatz. Vom italienischen Treviso aus verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit in über 100 Ländern. Das Sortiment umfasst Hunderte verschiedener Artikel, von der Espressomaschine über Bodenpflege bis hin zu mobilen Klimageräten. Seit 2001 gehört die Kenwood Appliances Plc. vollständig zu De’Longhi und die Aktien des Unternehmens werden an der Mailänder Börse gehandelt. 2012 erwarb De’Longhi von Procter & Gamble die Markenrechte an den Haushaltsgeräten der Traditionsmarke Braun.



Die De’Longhi Deutschland GmbH beschäftigt in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main rund 130 Mitarbeiter. Solide aufgestellt in den vier Geschäftssparten Heizen/ Klimageräte/Luftbehandlung, Bügeln/Bodenpflege, Espresso/Kaffee und Food Preparation konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten Jahren kontinuierlich steigern, im Jahr 2015 auf 239 Millionen Euro. Das Unternehmen vertreibt Premium-Markenprodukte von De’Longhi, Kenwood und Braun und setzt im deutschen Markt auf eine Drei-Marken-Strategie aus einer Hand.



Informationen über die Unternehmen der De’Longhi Group sind auf den Websites www.delonghi.de, www.kenwoodworld.de und www.braunhousehold.de abrufbar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutscher Pressestern

PresseKontakt / Agentur:

Deutscher Pressestern

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

www.deutscher-pressestern.de



Romy Cutillo

E-mail: r.cutillo(at)public-star.de

Tel.: +49 611-39539-14







Datum: 13.12.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1435744

Anzahl Zeichen: 2540

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutscher Pressestern

Ansprechpartner: Romy Cutillo

Stadt: 65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611-39539-14



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung