„Kuscheliger“ aber fast umsonst – Princess Cruises bietet Sonderraten für dritte und vierte Person in der Kabine

München – Kreuzfahrern, die sich im Drei- oder Viererpack den Wind um die Nase wehen lassen wollen, bietet Princess Cruises für das kommende Jahr besonders attraktive Konditionen.

Sonderraten gibt es auch auf der neuen Majestic Princess

(firmenpresse) - Egal ob Familien- oder Freundkreis: Im Rahmen des „Come back new Sales“ (www.princesscruises.de) erhalten der dritte und vierte Gast in der Kabine hohe Rabatte auf den Kreuzfahrtenpreis. Ein Alterslimit gibt es nicht.



So werden für die einwöchige (7 Nächte) Mittelmeerfahrt der im Sommer 2017 erstmalig zum Einsatz kommenden Majestic Princess lediglich 99 € fällig. Das sind ganze 12% der 827 €, die die erste und zweite Person aufwenden müssen, wobei schon diese Rate kräftig reduziert wurde.



Das gilt übrigens auch für alle anderen der insgesamt 136 zur Auswahl stehenden Abfahrten. Darunter auch die 12tägige Schiffsreise an Bord der Regal Princess ab/bis Warnemünde mit Aufenthalten u.a. in St. Petersburg (über Nacht), Stockholm, Kopenhagen und Oslo. Bei Doppelbelegung ist die Kabine ab 1.727 € pro Person zu haben. Der dritte und vierte Gast zahlt jeweils 144 €.



Weitere Informationen und Buchung in den Reisebüros sowie auf www.princesscruises.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.princesscruises.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Princess Cruises



Princess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Majestic Princess) Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte stoßenden Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Princess Cruises

Leseranfragen:

Princess Cruises

Arnulfstraße 31

80636 München

Tel.: 08951703-450

info(at)princesscruises.de

PresseKontakt / Agentur:

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info(at)inexcom.de; www.inexcom.de

Datum: 13.12.2016 - 14:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1435745

Anzahl Zeichen: 1183

Kontakt-Informationen:

Firma: Princess Cruises

Ansprechpartner: Rolf Nieländer

Stadt: München

Telefon: 06187-900780



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 17 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung