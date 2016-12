Uranium Energy Corp erhält endgültige Bergbaugenehmigung für sein ISR-Projekt Burke Hollow in Südtexas



(firmenpresse) - Uranium Energy Corp erhält endgültige Bergbaugenehmigung für sein ISR-Projekt Burke Hollow in Südtexas



Corpus Christi TX, 13. Dezember 2016 - Uranium Energy Corp. (NYSE MKT: UEC, das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,36457,Edelmetallmesse_Munich_2016/?v=297084) freut sich bekannt zu geben, dass für das unternehmenseigene ISR-Projekt Burke Hollow in Südtexas (mit In-situ-Gewinnung von Uranerz) von der Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) die endgültige Bergbaugenehmigung erteilt wurde. Burke Hollow ist das dritte Projekt, das im Rahmen der Hub-and-Spoke-Strategie des Unternehmens, die auf einen kostengünstigen ISR-Bergbaubetrieb ausgerichtet ist, erschlossen wurde.



President & CEO Amir Adnani erklärte: Wir sind mit den Fortschritten, die wir in den vergangenen vier Jahren im Projekt Burke Hollow erzielt haben, sehr zufrieden. Die Erteilung der endgültigen Bergbaugenehmigung markiert den Höhepunkt einer Reihe von erfolgreichen Bohrprogrammen und Lizenzierungsaktivitäten, die zu einer großartigen Leistung des UEC-Teams verschmolzen sind. Unser Portfolio von kostengünstigen ISR-Projekten in Südtexas bildet weiterhin den Eckpfeiler unserer Anlagewerte, und mit dem Neuzugang von Burke Hollow zu unseren bereits genehmigten Projekten Palangana und Goliad verfügt das Unternehmen über ein solides Fundament, auf dem UEC in den kommenden Jahren seine Position als führender Uranproduzent aufbauen kann.



Mit der Bergbaugenehmigung werden mehr als 11.000 Acres für den Abbau von verschiedenen Produktionssänden in zwei bis dato entdeckten und großen bestätigten Produktionsgebieten freigegeben. TCEQ hat für das Projekt Burke Hollow im Vorfeld bereits zwei endgültige Klasse 1-Genehmigungen für Bohrungen zur Entsorgung von Produktionswässern erteilt. Parallel dazu wird derzeit Antrag auf Genehmigung von radioaktivem Material (Radioactive Material License) von fachlicher Seite begutachtet und bei der US-Umweltschutzbehörde (EPA) wurde bereits ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Grundwasserschutzgesetz eingereicht. Mit dem Erhalt dieser Genehmigungen ergänzend zu den bereits erteilten Genehmigungen für die Abwasserentsorgungsbohrungen und die Bergbaugenehmigungen steht dem Beginn der Erschließungsarbeiten bei Burke Hollow, einem der größten ISR-Projekte des Unternehmens, de facto nichts mehr im Wege.





Das Unternehmen begann im Projekt Burke Hollow im Jahr 2012 mit den Explorationsbohrungen und entdeckte noch im selben Jahr drei Mineralisierungstrends. In weiterer Folge erfolgte dann der Ausbau des Projekts auf seine aktuelle Größe von knapp 20.000 Acres. Bisher wurden in zwei voneinander getrennten Trendzonen des Konzessionsgebiets Uranmineralisierungen entdeckt und eine abgeleitete Mineralressource von 5,12 Millionen Pfund Uran (U3O8) mit einem Erzgehalt von 0,09 % U3O8* ermittelt. Die Mineralressourcenschätzung basiert auf einem Bohrvolumen von 526 Löchern über 246.400 Fuß, das seit Mitte 2012 fertiggestellt wurde. Nur rund 50 % des Projektgeländes wurden bis dato exploriert. Das Projekt befindet sich in rund 45 Meilen Entfernung von der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage Hobson.



Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Bohrprogramm umgesetzt, um die erste geplante Produktionszone bei Burke Hollow zu erweitern. Zweiunddreißig Explorationslöcher mit einem Gesamtvolumen von 17.020 Fuß wurden in größeren Abständen voneinander gebohrt. Hauptziel dieser Löcher war es, den laut Berechnung vom Ressourcengebiet ausgehenden Mineralisierungstrend zu umklammern. Die genauen Abgrenzungen des umklammerten Trends und die Folgebohrungen zur Erweiterung des Trends werden im Rahmen des nächsten Bohrprogramms erfolgen. Die Bohrergebnisse aus diesen 32 Löchern konnten den Mineralisierungstrend von 1,7 Meilen auf rund 3,7 Meilen ausdehnen, wobei noch zusätzliches Potenzial für eine offene Mineralisierung über mehrere Meilen besteht.



Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift NI 43-101 erstellt und von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration des Unternehmens, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß Vorschrift NI 43-101, geprüft.



Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und -explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. Die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage Hobson, die über alle erforderlichen Lizenzen verfügt, ist von sämtlichen Projekten in Südtexas - i.e. dem ISR-Betrieb Palangana, dem genehmigten ISR-Projekt Goliad und dem im Erschließungsstadium befindlichen IRS-Projekt Burke Hollow - zentral erreichbar. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen mehrere im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliche Projekte in Arizona, Colorado und Paraguay. Die Betriebe des Unternehmens werden von anerkannten und namhaften Branchenexperten geleitet, die über viele Jahrzehnte praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.



