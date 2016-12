Fenster verliebt in der Weihnachtszeit

(firmenpresse) - Lebkuchenduft in der Luft, gemütliche Abende zu Hause oder auf dem Adventmarkt, festliche Musik und Kinderlachen - die Zeichen sind eindeutig, Weihnachten steht vor der Tür! In dieser Zeit besinnen wir uns wieder auf Wärme und Ruhe, auch mit neuen Fenstern. REKORD macht deshalb auf ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk aufmerksam: Die 20 Jahre Langzeit-Garantie auf alle Fenster und Türen.

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, offenbaren viele alte Fenster ihre Schwächen: Wärme tritt aus, kalte Zugluft dafür ein. Mit neuen REKORD-Fenstern kann man die besinnliche Weihnachtszeit entspannt und wohligwarm zu Hause verbringen. Als Besonderheit obendrauf gibt es auch die 20 Jahre Langzeit-Garantie von REKORD - mit der noch viele weitere Weihnachtsfeste hinter funktionalen und isolierenden Fenstern gefeiert werden können.

Dieses Qualitätsverprechen ist einzigartig: 20 Jahre garantierte Sorgenfreiheit - das ist verbriefte Qualität und ein echtes Argument für Fensterkunden, die Wert auf maximale Langlebigkeit und hundertprozentige Sicherheit ihrer Produkte legen. Gepaart mit bestem Service und Top-Beratung in allen unseren schon bald 16 Standorten ergibt das ein unschlagbares Angebot.

Von der Eingangstür bis zum Fliegengitter

Das REKORD-Sortiment lässt dabei keine Wünsche offen. Von Holz-, Holz-Alu-, Kunststoff-Alu, Kunststoff- und Verbundfenstern über Balkon- und Hebe-Schiebetüren bis hin zu Eingangstüren setzt REKORD auf ein breites Angebot - natürlich in vielen Farben und Ausführungen und bis hin zur Passivhaustauglichkeit. Gerade in der Winter- und Weihnachtszeit wichtig bei Fenstern und Türen: Spezielle Sicherheitskomponenten, die Einbrechern keine Chance lassen. Sonnen- und Insektenschutzsysteme von bewährten Partnern runden das Komplettsortiment ab. Somit findet wirklich jeder Bedarf und jede Brieftasche die optimale Lösung bei REKORD.

Fenster und Türen mit Top-Qualität und das zu Preisen, die das Geldbörserl danken wird - das gibt es nur bei REKORD. In einem der 15 Standorte in Ihrer Nähe, die bald um einen weiteren in Graz Eggenberg ergänzt werden, können Sie die ganze Bandbreite der Produkte mit Langzeit-Garantie aus erster Hand erleben und sich umfangreich beraten lassen. In aller Ruhe und bei einer Tasse Tee oder Kaffee.





REKORD, die österreichische Marke für Fenster und Türen, umfasst - aufgebaut auf einem Franchise-Konzept - aktuell 15 Standorte (Amstetten, Bad Ischl, Baden bei Wien, Getzersdorf bei Herzogenburg, Götzis, Gunskirchen bei Wels, Klagenfurt, Mautern, Oberhofen am Irrsee, Pinkafeld, Stadelbach, St. Johann im Pongau, Vomp, Weitendorf bei Wildon, Wolkersdorf), ergänzt durch ein Händlernetzwerk (über 200 REKORD-Händler) sowie Montagepartner. Gegründet 1999 setzt REKORD schnell mit konkurrenzlos kurzen Lieferzeiten (9 Werktage, abhängig von Modell und Standort) Maßstäbe. Schritt für Schritt erweitert man das Sortiment und ist längst Komplettanbieter für Fenster, Balkon- und Hebe-Schiebetüren, Haustüren sowie Sonnen- und Insektenschutzsysteme. 2008 wird der innovative Online-Preisrechner eingeführt. Seit 1.1.2016 gewährt REKORD 20 Jahre Langzeit-Garantie auf Fenster und Türen.

REKORD GmbH

