(firmenpresse) - Sondershausen/Perth, 13. Dezember 2016 - Plox, ein führender Hersteller in der Entwicklung technologischer Produkte, gibt bekannt, dass der offiziell lizenzierte Star Wars® Todesstern Schwebender Bluetooth Lautsprecher ab sofort für UVP 179.99 Euro in Deutschland verfügbar ist.



Ungebändigt durch die Gravitation ist die Macht mit dem Todesstern. Dieser hat genau die richtige Größe für jeden, der darauf hofft, einen Hauch der Dunklen Seite in sein Leben zu bringen. Der Schwerkraft trotzend schwebt und rotiert dieser Himmelskörper über einer magnetischen Basis, während klarer 360 Grad Surround Sound geboten wird!



Hauptmerkmale des Plox Star Wars® Todesstern Schwebenden Bluetooth Lautsprechers sind:



? Frei schwebender Stern über der magnetischen Basis

? Starker 5W Lautsprecher

? Klarer 360 Grad Surround Sound

? Bis zu 5 Stunden Musik über Bluetooth

? Kann als tragbarer Lautsprecher ohne die Basis verwendet werden

? UVP 179.99 Euro



"Star Wars ist so beliebt wie nie zuvor, und wir sind begeistert, den Fans eine der ikonischen Raumstationen kurz vor den Feiertagen und dem bevorstehenden Film, "Rogue One: A Star Wars Story" herauszugeben," so Sean Andrews, Gründer von Plox. "Mit unseren schwebenden Lautsprechern haben wir ein innovatives Design geschaffen und dabei Wert auf kompromisslose Tonqualität gelegt."



"Wir freuen uns, mit Plox diesen Lautsprecher pünktlich zum Start des neuen Star Wars Films nach Deutschland zu bringen" so Andreas Hartung, Geschäftsführer bei 3P GmbH.



Zum Start wird es den Star Wars® Todesstern Lautsprecher bei real,-, ebay, amazon, plus.de und weiteren Handelspartnern für UVP 179.99 Euro in limitierter Menge geben.



Über Plox

Plox ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich Gadgets und kabellose Audio- Produkte spezialisiert hat. Als Tochtergesellschaft der New Age Technology führte der Erfolg auf dem australischen Heimatmarkt hin zu einer Innovations-Auszeichnung auf der CES, sowie die Anerkennung durch weltweit etablierte Marken wie der Walt Disney Company.









http://www.3p.de



Die 3P - Price Performance Products GmbH wurde 2004 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind die Distribution und der Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Aufgrund der starken Expansion entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedenster Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Produkte sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de



3P - Price Performance Products GmbH

Kurt-Lindner-Str. 8, 99706 Sondershausen

