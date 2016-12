Jährliches t3n-Ranking der Tech-Medien in Deutschland / Chip bleibt Nr. Eins, PC Welt erstmals in den Top Fünf

(ots) - Chip Online ist das populärste deutsche

Tech-Portal. Wie in den vergangenen Jahren verteidigt die Plattform

die Spitzenposition im Ranking der 25 beliebtesten deutschen

Tech-Medien. t3n.de, das Magazin der digitalen Wirtschaft,

veröffentlicht die Tabelle jährlich auf Grundlage der an die IVW

gemeldeten monatlichen Visits.



Die Schwerpunkte der meist redaktionellen Angebote reichen von

Computer und Elektronik über Hard- und Software bis hin zu E-Business

und Technologie. Während IT-Printmedien tendenziell mit sinkenden

Auflagen zu kämpfen haben, gibt es im Segment der IT-Portale im Netz

teilweise deutliche zweistellige Zuwachsraten.



Chip Online liegt als reichweitenstärkstes Portal mit 62,5

Millionen Visits mit großem Abstand vorn. Platz zwei und drei belegen

ebenfalls unverändert Computerbild trotz Besucherrückgängen von fast

14 Prozent und Heise Online mit minimalen Verlusten. Hinter Giga auf

Platz vier steigt erstmals PC-Welt mit einer deutlichen Steigerung um

12,5 Prozent in die Top fünf auf. Prozentual die größte Steigerung

legt Macwelt mit einem Zuwachs von 32 Prozent hin und rückt von Platz

17 auf 13 vor.



Ein Großteil der Tech-Portale im Ranking setzt vor allem auf

redaktionelle Inhalte. Unter den Top 25 befinden sich aber auch

Angebote, deren Visits sich zu über 50 Prozent auf

User-Generated-Content und E-Commerce zurückführen lassen, darunter

beispielsweise Androidpit.



Auf das Thema Gaming spezialisierte Websites wurden nicht

berücksichtigt, weil Gaming-Portale aufgrund hoher Visit-Zahlen einen

guten Teil der Top 25 ausmachen und das Ranking einseitig gestalten

würden. Zudem sind die Übergange von Gaming-News, Game-Downloads und

Online-Games fließend. Einige Seiten, die in den Vorjahren im Ranking

vertreten waren, lassen keine IVW-Zahlen mehr erheben: Netzwelt,

Notebookcheck, Drwindows, Tech.de und Caschys Blog.





Top Ten der Tech-Medien in Deutschland (die komplette Tabelle

hier: http://t3n.de/news/top-25-tech-medien-2016-773750)





Angebot Visits 10/2016 Veränderung

Chip Online 62.525.049 -5,95%

Computerbild 38.537.605 -13,72%

heise online 31.254.845 -2,98%

Giga 24.243.069 2,91%

PC-Welt 11.211.361 12,51%

Golem 10.452.060 -10,79%

ComputerBase 8.438.662 -10,38%

WinFuture 4.459.773 -27,58%

PC-Magazin 3.780.798 12,37%

t3n.de 3.502.669 20,93%



t3n - das Magazin der digitalen Wirtschaft (t3n.de)



t3n, das Magazin der digitalen Wirtschaft, liefert online und im

vierteljährlich erscheinenden Printmagazin aktuelle Entwicklungen und

Trends der Internetbranche. Die Redaktion informiert fundiert und

praxisnah über E-Business, Social Media, Web-Technologie und -Design

sowie digitale Zukunftsthemen und liefert alle relevanten

Informationen für Erfolg im Digitalgeschäft. t3n bietet nutzwertige

Inhalte für eine einzigartige, engagierte Community: Webworker und

Kreative, Startup-Gründer und Manager, Marketer und Medienmacher.



t3n wächst in Reichweite und Abonnements auf allen Kanälen. Die

verkaufte Auflage beträgt laut IVW im III. Quartal 2016 25.787

Exemplare, davon 14.360 im Abonnement. Die Webseite t3n.de

verzeichnet monatlich über 3,4 Millionen Visits, davon knapp 1,5

Millionen Mobilzugriffe. Das Magazin der digitalen Wirtschaft

erscheint seit 2005 im Verlag yeebase media GmbH (yeebase.com) in

Hannover.







