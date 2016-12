Bayers Monsanto-Übernahme verstärkt Monopolisierung bei Saatgut, Gentechnik und Pestiziden

(ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

(BUND) hat den Monsanto-Aktionären bescheinigt, "ein gutes Gespür für

den richtigen Zeitpunkt" zum Ausstieg aus dem Unternehmen gezeigt zu

haben. Ob dies jedoch auch für Bayer eine gute Entscheidung gewesen

sei, werde sich erst noch zeigen. Bayer begründe damit sein Imperium

noch stärker als bisher auf technologisch veraltete Branchen wie die

Pestizid-Produktion oder die Agrogentechnik. Die Unternehmensführung

behaupte zwar, so eine wachsende Weltbevölkerung ernähren zu wollen.

Dies sei jedoch Unsinn, da die bäuerliche Landwirtschaft und nicht

Agrarkonzerne die hauptsächlichen Ernährer der Welt seien.



"Monsantos Aktionäre trennen sich von einer Firma, die ihre besten

Tage hinter sich hat. Sie haben offensichtlich ein gutes Gespür für

den richtigen Zeitpunkt zum Abschied von einem in weiten Kreisen

unbeliebten Unternehmen", sagte die BUND-Gentechnikexpertin Heike

Moldenhauer.



"In zwei seiner Kerngeschäfte, bei Gentech-Saatgut und Glyphosat,

ist der Konzern auf dem absteigenden Ast. Gegen das Totalherbizid

Glyphosat, das einen Großteil von Monsantos Umsatz ausmacht, ist

inzwischen eine Vielzahl von Unkräutern resistent. Nicht nur, dass es

nicht mehr wirkt, es steht auch im Verdacht, krebserregend zu sein.

Außerdem wurde die Entscheidung über die EU-weite

Glyphosat-Wiederzulassung, mit der Monsanto 2016 fest gerechnet

hatte, erstmal bis Ende 2017 verschoben. Es läuft nicht wirklich gut

für Monsanto und es wird auch für Bayer-Monsanto nicht wirklich gut

laufen", warnte Moldenhauer.



Bayer zeige sich geradezu blind gegenüber dem weltweiten Trend hin

zu gesunden, regional und biologisch erzeugten Lebensmitteln. Für

seine rückwärtsgewandte Unternehmensstrategie nehme der Konzern

Schulden in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar auf und stehe damit



finanziell künftig stark unter Druck.



Moldenhauer: "Bayer-Monsanto steht für Monokulturen,

Pestizideinsatz und Gentech-Pflanzen, für die Ausschaltung von

Wettbewerb und für das Diktat, was Landwirte anbauen dürfen und was

auf dem Markt verfügbar ist. Die Fusion von Bayer und Monsanto soll

die Hochzeit von Glyphosat und Glufosinat bedeuten. Mit Glufosinat

will Bayer das Problem Glyphosat-resistenter Unkräuter bekämpfen.

Versucht wird eine Teufelsaustreibung mit dem Beelzebub, denn während

Glyphosat im Verdacht steht, Krebs zu erregen, gilt Glufosinat als

reproduktionstoxisch."







