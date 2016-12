rbb-Sport-Livestreams im Dezember: Frauen-Bundesliga und Regionalliga Nordost

(ots) - Im Dezember präsentiert der Rundfunk

Berlin-Brandenburg (rbb) zwei Fußball-Highlights im Livestream.



FFC Turbine Potsdam - Bayer 04 Leverkusen



Am 14. Dezember, dem 9. Spieltag in der Frauen Bundesliga,

überträgt der rbb das Spiel zwischen 1. FFC Turbine Potsdam gegen

Bayer 04 Leverkusen ab 17.55 Uhr im Livestream. Es geht um die

vorzeitige Herbstmeisterschaft für die Fußballerinnen von Turbine

Potsdam. Im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen soll dazu der letzte

Schritt gemacht werden. Dann hätte bereits vor dem letzten Spieltag

in der Hinrunde das Team von Trainer Matthias Rudolph eindrucksvoll

das geschafft, was nicht alle Fußball-Experten vor Saisonstart der

Mannschaft zugetraut hatten - wieder ein heißer Titelfavorit im Kampf

um die Deutsche Meisterschaft zu sein. Die Vorzeichen sind klar:

Turbine ist Tabellenführer, Leverkusen Vorletzter. In den letzten

zwölf Aufeinandertreffen gab es nur eine Niederlage für die

Potsdamerinnen. Mit einem Sieg würde Turbine Potsdam den Abstand auf

den Meister und Tabellenzweiten Bayern München auf fünf Punkte

vergrößern und somit Herbstmeister werden. Stephanie Baczyk

kommentiert das Spiel.



FC Energie Cottbus -1. FC Lok Leipzig



In der Regionalliga Nordost kommentiert Max Zobel am 18. Dezember

das Spiel zwischen FC Energie Cottbus und 1. FC Lok Leipzig ab 13.55

Uhr im Livestream. Mit dem FC Energie Cottbus und dem 1. FC Lok

Leipzig treffen zwei der namhaftesten Vereine der Regionalliga

Nordost aufeinander. Das 1:1 im Hinspiel verfolgten über 6.000

Zuschauerinnen und Zuschauer, einen Sieger gab es jedoch nicht. Ob

sich das im Rückspiel in Cottbus ändert?



Datum: 13.12.2016

