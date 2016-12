Meilenstein in den deutsch-chinesischen Beziehungen (FOTO)

Katastrophenhilfe ist eine der Aufgaben, bei denen gern auf die

Bundeswehr zurückgegriffen wird. Handelte es sich im Inland oftmals

um Flutkatastrophen, bei denen praktische Hilfe gefordert war, so

sind die Vorkommnisse im Ausland oft noch dramatischer, wenn es

beispielsweise um Hilfe in Erdbebengebieten geht. Hierbei ist dann

vor allem der Sanitätsdienst der Bundeswehr gefordert, der auf

zahlreiche Hilfseinsätze zurückblicken kann. Beim ersten

Auslandseinsatz der Bundeswehr überhaupt, 1960 in Tunesien, war die

noch junge Bundeswehr mit Sanitätspersonal zur Stelle, um die

zahlreichen Erdbebenopfer zu versorgen.



Hilfe nach Erdbeben ist auch heute immer wieder gefordert. Vor

diesem Hintergrund war es ein Glücksfall, dass sich für den

Sanitätsdienst der Bundeswehr die Gelegenheit bot, vom 17. bis 29.

Oktober 2016 an der Chinesisch-Deutschen Katastrophenübung COMBINED

AID 2016 teilzunehmen. China verfügt aus den Erdbebenkatastrophen

2008, 2010 und 2012, bei denen jeweils zwischen 40.000 bis 50.000

Verletzte versorgt werden mussten, über leidvolle Erfahrungen, die

den realistischen Hintergrund für diese lang vorbereitete Übung

bildeten.



Von deutscher Seite wurde eine Behandlungseinrichtung für die

allgemeine und notfallmedizinische Versorgung mit einem zusätzlichen

Operationsteam, sowie ein beweglicher Arzttrupp und zwei

Rettungstrupps, dabei einer von der Division Schnelle Kräfte des

Heeres, gestellt. Das deutsche Großgerät, drei geländegängige

Fahrzeuge des Sanitätsdienstes: ein Hägglund BV 206S, ein Yak sowie

ein Unimog, wurde von Emden nach China verschifft. Das Personal, 38

ausgewählte Soldaten aus allen Fähigkeitsbereichen des deutschen

Sanitätsdienstes, folgte mit dem Flugzeug. Nach dem Eintreffen in

Chongqing (Südchina) mussten Fahrzeuge und Personal noch einmal 1.650

Kilometer Landweg zurücklegen, um zum Übungsgelände zu gelangen.





Das Übungsszenario sah vor, zusammen mit dem chinesischen

Sanitätsdienst die medizinische Erstversorgung bei einer

Erdbebenkatastrophe in einem Staat in der Karibik zu unterstützen.

Konkret wurde die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen der

deutschen notfallmedizinischen Erstversorgung und einer mit 60

Personen besetzten Rettungsstation der Chinesischen

Volksbefreiungsarmee geübt. Höhepunkt war eine achtstündige,

ununterbrochen ablaufende große Sanitätsübung, während der insgesamt

68 "Patienten" versorgt werden mussten.



Flottenarzt Dr. Dirk Möllmann, Medical Excercise Director sowie

Senior National Representative der Übung COMBINED AID 2016, zieht ein

positives Fazit und betont die "einmalige Gelegenheit, einen Einblick

in den Sanitätsdienst der Chinesischen Volksbefreiungsarmee zu

bekommen". Dessen Einsatzbereitschaft ist durch die permanente

Erdbebengefährdung in China, das durch seine Ausdehnung und

Bevölkerungszahl eine eigene Dimension darstellt, geprägt. Der

Sanitätsdienst der Bundeswehr konnte wertvolle Erfahrungen sammeln,

um für seine nächsten Einsätze im Rahmen der Katastrophenhilfe

gerüstet zu sein.







