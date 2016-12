phoenix Runde: Neue Mannschaft im Weißen Haus - Wofür steht Donald Trump? - Mittwoch, 14. Dezember 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Zeitenwende im Weißen Haus: Donald Trump stellt sein

neues Team zusammen. Letzter Neuzugang ist der Geschäftsführer des

Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson. Ihn wird Trump zu seinem

Außenminister machen. Tillerson gehört zu den bestbezahlten

Unternehmenschefs des Landes und ist politisch unerfahren. Er verfügt

jedoch über sehr gute Kontakte nach Russland. Mit der Nominierung

Tillersons besetzt Trump einen der letzten noch offenen

herausragenden Posten seines Kabinetts.



Wie wird sich Donald Trumps Kabinett zusammensetzen? Was wird sich

außenpolitisch mit Team-Trump verändern? Welche Pläne hat er für die

amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen?



Anke Plättner diskutiert mit



- John C. Kornblum, ehem. US-Botschafter in Deutschland

- Dr. Anna Kuchenbecker, Deputy Director Berliner Transatlantik

Forum

- Klaus Scharioth, ehem. deutscher Botschafter in den USA

- Markus Feldenkirchen, Der Spiegel







