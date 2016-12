Das Abitur vor der Tür – richtig vorbereitet überhaupt kein Problem!

Eine Sprache lernt man am besten im Land selbst – und das macht in Spanien zudem noch besonders viel Spass

(firmenpresse) - Valencia. Das Abitur – das grosse Ziel, der grosse Abschluss 12 oder 13 jahrelangen Lernens, das Zertifikat, das man sich wirklich verdient. Zum einen scheint es, als käme es mit rasender Geschwindigkeit, und zum anderen zieht es sich; “Ich hab ja noch Zeit”. Die Gründe zum Aufschieben sammeln sich, denn dass kaum jemand bei dem Gedanken an stundenlangem Vokabelbüffeln und Grammatikübungen in Spanisch am Schreibtisch motiviert wird, ist verständlich.



Aber für diejenigen, die sich wirklich perfekt vorbereiten möchten, gibt es eine andere, sinnvollere Alternativen: So bieten Spanisch Sprachschulen in Valencia beispielsweise spezielle Kurse für Abiturienten an. Kein Weg eine Sprache zu lernen ist besser, als der Besuch im entsprechenden Land!



Und in der richtigen Sprachschule lernt man nicht nur während des Kurses, sondern auch Abends bei einer Cola oder einem Sangria, während des traditionellen Paella-Essens oder während des Salsa-Kurses – ganz wie die eigenen Interessen liegen. Spanien und vor allem Valencia bieten für jeden etwas!



Die Spanisch Sprachschule Costa de Valencia hat ein spezielles Programm für die Abiturienten entwickelt, das sich über Jahre bewährt hat: Während eines Intensivkurses von 4 Schulstunden täglich mit anderen Schülern verbessern sie ihr Spanisch und lernen, Konversation zu betreiben. Am Nachmittag folgen dann zwei Stunden à 60 Minuten, in denen sie sich spezifisch auf die Abiturthemen vorbereiten. Hierbei ist es ratsam, der Schule Wünsche für die zu behandelnden Abithemen frühzeitig mitzuteilen, damit zu Kursbeginn keine Zeit dafür verloren geht.



Im Mittelpunkt des Spanisch Unterrichts stehen u.a. die Verbesserung des Text- oder Hörverständnisses, der Ausbau des aktiven und passiven Wortschatzes oder das Verfassen von Texten.



Der Abiturkurs kann an jedem beliebigen Montag angefangen werden – besonders empfiehlt es sich natürlich, zur optimalen Vorbereitung auf das Abitur so bald wie möglich vor den Prüfungsterminen zu kommen.





Während des gesamten Tages bietet die Schule zudem eine Vielzahl an Aktivitäten: Ein gemeinsames Tapas Essen oder eine Diskussionsrunde am Abend, Salsa lernen oder einer Flamencoshow beiwohnen, mit dem Fahrrad zum Strand oder gemeinsam die Altstadt erkunden gehen, und noch viel mehr! Und im Mittelpunkt immer das Spanisch.



Spanisch lernen soll Freude bereiten – das wird hier gross geschrieben. Und so wird dann das Spanisch Abitur perfekt vorbereitet!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.costadevalencia.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Costa de Valencia, S.L.

PresseKontakt / Agentur:

Costa de Valencia, S.L.

Avda. Blasco Ibáñez, 66

E-46021 Valencia

Tel.: (+34) 96 361 03 67

Fax: (+34) 96 393 60 49

info(at)costadevalencia.com

www.Costadevalencia.com





Ansprechpartner:

Andreas Teßmer (Geschäftsführer)

Andreas(at)Costadevalencia.com



Datum: 13.12.2016 - 16:29

Sprache: Deutsch

News-ID 1435852

Anzahl Zeichen: 2662

Kontakt-Informationen:

Firma: Costa de Valencia, S.L.

Ansprechpartner: Andreas Tessmer

Stadt: E-46021 Valencia

Telefon: (+34) 96 361 03 67



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung