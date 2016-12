Shopgate geht Kooperation mit der Mobile-Attribution-Plattform AppsFlyer ein

(ots) - Shopgate, der Spezialist für Mobile Commerce, ist

eine Kooperation mit AppsFlyer, der weltweit führenden Plattform für

Mobile Attribution und Marketing Analytics, eingegangen. Die

Integration des Tracking- und Analysetools in die

Shopgate-App-Technologie ermöglicht Händlern einen genauen Einblick

über die Ergebnisse unterschiedlicher Werbekanäle und wo sich weitere

Investitionen in Hinblick auf einen maximalen ROI lohnen.



Shopgate hat in seine Mobile-Commerce-Suite ein neues Plug-in

integriert. Betreiber des Tools ist AppsFlyer. Mit über 2.000

integrierten Medienpartnern - darunter Facebook, Google und Twitter -

ist das Unternehmen der weltweit größte Anbieter für die Analyse

mobiler Werbekampagnen.



Durch die Kooperation von Shopgate und AppsFlyer können

Online-Händler den Erfolg ihrer App-Marketing-Kampagnen basierend auf

detaillierten Analysedaten nachhaltig messen. Hierzu zählen Klicks

und Downloads ebenso wie App-interne Benutzerengagements, wie

Öffnungsraten, Käufe und sogar Uninstalls, die eine Wertanalyse über

die gesamte Lebensdauer ermöglichen.



Händler können ihre Engagement-Kampagnen dadurch so optimieren,

dass sie maximalen ROI aus ihren Werbeinvestitionen ziehen.



"Das Wissen über die eigenen Nutzer ist die Grundlage für

effektives App-Marketing", so Ben Jeger, Managing Director DACH bei

AppsFlyer. Laut Jeger kommt es nicht nur darauf an, die Downloads

einer App zu zählen. Viel wichtiger sei es, zu erfassen, wie häufig

Nutzer nach einem Download zurückkehrten und ihr Verhalten in der App

zu analysieren.



Andrea Anderheggen, CEO von Shopgate, bestätigt: "Apps sind das

stärkste Kundenbindungsinstrument im E-Commerce. Die Investition in

App-Marketing ist daher ein absolutes Muss - jedoch sollte man wie

bei jeder anderen Marketing-Investition wissen, was das Ganze bringt.



Hierfür muss der Händler nachvollziehen können, was funktioniert und

was nicht. Das gibt den Ausschlag für zukünftige

Marketing-Investitionsentscheidungen."







