Ostern in der Sonne – und die Zeit dabei sinnvoll nutzen!

Der Besuch einer Spanischsprachschule ist das perfekte Ostergeschenk für die ganze Familie





(firmenpresse) - Valencia. Ostern und die damit verbundenen Ferien und Feiertage stehen vor der Tür. Familienzeit steht an und viele Pläne werden geschmiedet. Einer davon könnte der Besuch einer Sprachschule im warmen Spanien sein – so fängt man nicht nur die im Winter so vermisste Sonne wieder ein, sondern verbringt seine Tage spannend und sinnvoll.



Denn ein Sprachkurs bringt viele Vorteile mit sich: Neue Freundschaften werden geknüpft, man kann an einer Reihe interessanter Aktivitäten teilnehmen und Spanien und seine Kultur auf eine ganz neue Weise kennenlernen. Und man lernt mehr von dieser faszinierenden Sprache, die in vielen Ländern und Urlaubszielen Amtssprache ist.



Die Spanisch Sprachschule Costa de Valencia bietet dafür besondere Familienkurse an. Denn Gründe, Spanisch zu lernen, gibt es viele: Berufliche Familienmitglieder profitieren davon in vielen verschiedenen Bereichen, man wird sich in Zukunft im Urlaub mit den Einheimischen besser unterhalten können und für Kinder bietet es einen wunderbaren Einstieg in eine weitere Sprache. Dies ist nicht nur für die Schule wichtig, sondern auch essentiell bei der persönlichen Entwicklung!



Hier in Valencia gibt es dafür extra Kids- und Teenkurse, in denen das Erleben der Sprache im Vordergrund steht. Spiele, Lieder und nachgestellte Alltagssituationen animieren die Kinder mit Lust und Laune eine neue Sprache zu entdecken – mit Erfolg! Der Inhalt und das Material ist genau auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zugeschnitten und auf ihre Wünsche wird ohne Probleme eingegangen.



Die Eltern besuchen währenddessen einen Intensivkurs, in dem sie ebenfalls neues Wissen anreichern oder altes auffrischen können. Dabei sind sie in Klassen mit anderen Erwachsenen, die das gleiche Spanischniveau besitzen, und lernen in einem auf sie angepassten Tempo.



Der Nachmittag ist vorerst ungeplant – so können sich die Familien spontan an einer der zahlreichen Aktivitäten der Schule beteiligen (Beispielsweise eine Führung durch die Altstadt, eine Tapastour, eine Fahrradtour zum Strand, Beachvolleybal etc.).





Alles in allem bietet der Familien-Spanischsprachkurs eine Woche voller Spass und Spannung. Und ganz nebenbei lernt man noch die neue Sprache Spanisch – wie könnte das noch besser werden?



Wer also an Ostern zu Hause bleibt, verpasst einer der besten Möglichkeiten, einzigartige Frühlingserinnerungen mit der Familie zu sammeln… und nebenbei Spanisch zu lernen.







http://www.costadevalencia.com



Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

Costa de Valencia, S.L.

Costa de Valencia, S.L.

Avda. Blasco Ibáñez, 66

E-46021 Valencia

Tel.: (+34) 96 361 03 67

Fax: (+34) 96 393 60 49

info(at)costadevalencia.com

www.Costadevalencia.com





Andreas Teßmer (Geschäftsführer)

Andreas(at)Costadevalencia.com



Firma: Costa de Valencia, S.L.

Ansprechpartner: Andreas Tessmer

Stadt: E-46021 Valencia

Telefon: (+34) 96 361 03 67



