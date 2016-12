Druckfrisch ins neue Jahr mit Alza.de Drucker für professionelle Ansprüche und Privatgebrauch günstig wie nie.

Alza.de ist einer der Top-Anbieter von Druckern in Deutschland. Alza.de verkauft Fotodrucker, Sublimationsdrucker und Laserdrucker aller Top-Hersteller in allen Größen zu Bestpreisen.

Preis-Massaker bis zu 80% auf über 1000 Produkte

(firmenpresse) - Vorweihnachtliches Preis-Massaker bei Alza.de bis zum 18. 12. 2016.



Alza.de ist einer der erfolgreichsten Verkäufer von Druckern aller Art in Deutschland. In nur kürzester Zeit hat sich das tschechische Unternehmen auf dem deutschen Markt etabliert und macht Amazon, Mediamarkt und Saturn richtig Konkurrenz. Kein Wunder, denn die Tiefpreise und der erstklassische Kundenservice machen Alza.de zu einem attraktiven Anbieter.



Das Angebot reicht von Heimanwendungen über Fotodrucker und Sublimationsdrucker bis hin zu professionellen Laserdruckern und Multifunktionsgeräten mit eingebautem Scanner.



Mit dem vorweihnachtlichen Preismassaker setzt Alza.de noch einen drauf. Zu den ohnehin schon sehr guten Preisen können Sie bis zum 18.12.2016 bis zu 80% on top sparen.

"Mit unserem Preis-Massaker sparen Sie zusätzlich bis zu 80%.", so Jan Melicherik, Manager der Kundenbetreuung. "Die Aktion läuft bis zum 18.12.2016, und wir bemühen uns alle Waren, die auf Lager sind, bis zum Fest zu liefern".



Sublimationsdrucker sind derzeit in aller Munde. Die Technik hinter diesen Geräten ist einfach. Die Farbe wird nicht flüssig aufgetragen, wie bei Tintenstrahldruckern, sondern auf den Trägerstoff eingedampft, also sublimiert. Das Verfahren gibt es bereits seit den 1960er Jahren, hat aber in den letzten Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. Über sogenannte Transferfolien kann man zuhause z. B. T-Shirts, Tassen oder Untersetzer selbst bedrucken. Für Fotos bis 10 x 15 cm ist der Canon Selphy CP 1200 sehr empfehlenswert.





Ein interessantes Angebot unter den Multifunktionsgeräten ist der Canon Pixma MG5750 Multifunktionsdrucker, ein A4 Drucker mit 4.800 dpi inklusive Scanner, Kopierer, randlosem Fotodruck und WLAN-Technologie. So kann das Familienfoto auf der Weihnachtsfeier sofort ausgedruckt werden, und jeder Gast kann seinen Druck als Erinnerung mitnehmen.





Ein großer Vorteil dieses Gerätes ist, es arbeitet mit mehreren Tintenkartuschen. Dementsprechend muss nur die Farbe ausgetauscht werden, die leer ist. Viele Geräte arbeiten noch mit einer Kombikartusche. Diese muss komplett ausgetauscht werden, auch wenn nur eine Farbe leer ist. Da man je nach Bedarf die Druckertinten aber unterschiedlich oft benutzt, ist die Wahl von separaten Kartuschen kosteneffizienter und umweltschonender.



Für Büros sind vor allem Netzwerkdrucker sehr beliebt. So können von mehreren Rechnern aus, Druckaufträge an ein zentrales Gerät gesendet werden. Der Samsung SL-M2835DW ist ein Laserdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 Seiten/min, 4800 x 600 dpi und USB, FNC, LAN und WLAN. Es ist ein kosteneffizientes Gerät mit Schwarz-Weiß-Laser und nimmt nur wenig Platz dank der geringen Abmessungen von ca 37 cm x 20 cm x 34 cm ein.



Egal ob Sie ein Weihnachtsgeschenk oder eine Bürolösung für sich suchen, es lohnt sich bei Alza.de zu vorbei zu schauen und das Preismassaker auszunutzen.









