Berühmter Hochzeitsfotograf aus Bremen zeigt geheime Locations für Fotoshootings

Hochzeitsfotograf aus Bremen Pavel Wachowski zeigt auf seiner Webseite seine Lieblingsplätze für Fotoshooting. Wertvolle Tipps für Fotografen und zukünftige Brautpaare

Hochzeitsfotograf aus Bremen Pavel Wachowski

(firmenpresse) - Viele Hochzeitsfotografen und Brautpaare in Bremen sind öfters auf der Suche nach geeigneten Plätzen für die Hochzeitsfotos. Allerdings gestaltet sich die Suche nicht immer einfach. Zum erfolgreichen Fotoshooting gehören viele Faktoren wie: Location, Tageszeit, Wetter etc. Ohne Erfahrungen und vorherige Probeshootings geht der eigentliche Shooting am Hochzeitstag meistens daneben.

Fotograf Pavel Wachowski hat mehrere Jahre Erfahrung mit Hochzeitsfotografie in Bremen und Umgebung und hilft mit seiner neuen Webseite den Fotoamateuren und Profis geeignete Motive für die Hochzeitsfotos in Bremen zu finden. Die Brautpaare können neue Ideen für die Hochzeitsbilder auf der Webseite finden, die Sie an dem Hochzeitstag mit Hilfe Ihrer Freunde und Verwandte verwirklichen können.

Ausserdem finden Sie auf der Webseite zahlreiche Hochzeitsbilder aus der anderen Städten wie: Bremerhaven, Hannover, Hamburg, Delmenhorst, Bremen-Nord, Gifhorn und anderen.

Bemerkenswert ist die wie meisterlich der Fotograf mit Licht und Schatten umgehen kann. Stillvoll und romantisch stilisiert Pavel seine Bilder. Dazu gehören prachtvolle Hintergründe wie Parkhotel, Bürgerpark, Rhododendron Park und das Stadtzentrum von Bremen. Tagsüber bevorzugt Pavel die weitestgehend publikumsfreie Weiden und Parks, abends inszeniert er seine Bilder aufwendig in der Stadt.

Besonders prachtvoll erscheinen die Bilder, die bei Botanika in Rhododendron Park gemacht wurden. Kein Betrachter kommt auf den Gedanken, dass diese Bilder mitten in Norddeutschland gemacht wurden. Auf den Fotos erscheinen exotische Regenwälder, Wasserfälle und Palmen.Hier sieht man wieder wie gut Pavel mit dem zur Verfügung stehen Licht umgehen kann. Die Bilder sehen stets natürlich und angenehm aus.

Außerdem zeit Pavel interessante Fotos, die in Bremer Schnoor gemacht wurden. Fotografen, die in Bremen zu Besuch sind, so wie die einheimische Fotoentusiasten werden sich auf die Beispielfotos freuen.

Mehr Detailinformationen, Bilder und Tips finden Sie auf der Webseite www.pavelwachowski.com









Pavel Wachowski

Buntentorsteinweg 138, 28201 Bremen

