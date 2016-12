Valencia ist beliebteste Destination auf der europäischen Langstrecke

Laut statistischen Erhebungen des European Cities Marketing (ECM) ist Valencia die meistbesuchte europäische Destination von Fernreisenden im dritten Quartal mit einer Buchungssteigerung um 12,9 Prozent

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 08. Dezember 2016 – Die jüngste Studie – Forwardkeys Air Travellers’ Traffic Barometer – des European Cities Marketing (ECM) hat ergeben, dass sich Valencia im dritten Quartal dieses Jahres an die Spitze der von Fernreisenden meistbesuchten Reiseziele innerhalb Europas setzen konnte. Mit einem Buchungsanstieg von 12,9 Prozent setzte sich die spanische Metropole gegen 100 weitere europäische Städte durch, die in der Erhebung berücksichtigt wurden. In die Top Ten haben es zudem Sevilla, Hamburg, Genua, Barcelona, Helsinki, Madrid, Palma de Mallorca, Lissabon und Berlin geschafft.

Sandra Gomez, erste stellvertretende Bürgermeisterin und Präsidentin der Stiftung Turismo Valencia, betont, dass der Anstieg der interkontinentalen Übernachtungen in den ersten Monaten 2016 bei 16,8 Prozent lag, was 511.294 Übernachtungen entspricht. Vor allem Einreisen aus China und den Vereinigten Staaten stechen mit einer Steigerung um 13 Prozent im untersuchten Zeitraum hervor.

Durch die Studie wird auch der Ausbau des Streckennetzes im Luftraum deutlich: Auf internationalen Flügen zählte Valencia in diesem Jahr 450.000 Sitze. Der Flughafen (VLC) registrierte zwischen Januar und Oktober einen Anstieg um rund 13,88 Prozent – 2.492.191 Passagiere an der Zahl. Das Wachstum der Fluggäste auf internationalen Strecken belief sich auf rund 17 Prozent, so Gomez weiter. In der Herbst- / Wintersaison konnte Valencia 14 neue internationale Flugverbindungen gegenüber dem Vorjahr gewinnen.

Der Positivtrend wird auch im neuen Jahr fortgesetzt: Bisher wurden zwölf weitere Konnexionen mit Valencia angekündigt: darunter im Sommer Glasgow, Kopenhagen und Nepal sowie Malta, Warschau, Craiova und Lanzarote in der Wintersaison (alle durchgeführt von Ryanair), Vueling nimmt Oran (Algerien) und Blue Air Iasi in Rumänien neu auf, Fly One verbindet künftig Chisinau (Moldavien) mit Valencia, Easy Jet ergänzt das Streckennetz um London-Luton, sowie Volotea um Santander.

Weitere Informationen stehen abrufbereit unter www.visitvalencia.com





Dies ist eine Pressemitteilung von

global communication experts

Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Kontakt:

global communication experts GmbH

Hanauer Landstraße 184

60314 Frankfurt am Main

Team: Tina Willich, Sarah Neumann, Verena Ullrich, Francesco Sales Guerriero

Tel.: + 49 69 17537100

Internet: www.gce-agency.com

E-Mail: valencia(at)gce-agency.com

Informationen unter: www.visitvalencia.com



Datum: 13.12.2016 - 18:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1435894

Anzahl Zeichen: 2285

Kontakt-Informationen:

Firma: global communication experts

Ansprechpartner: Tina Willich

Stadt: Frankfurt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung