"Lebendiger Adventskalender" beim bbw Ostbrandenburg - mit Hüpfburg und Co im Haus der Wirtschaft

Mit einem ausgelassenen Fest für Kinder aller Nationen "füllte" das bbw Ostbrandenburg den "Lebendigen Adventskalender" der Stadt Frankfurt (Oder) und Slubice.

Internationales Backstübchen beim "Lebendigen Adventskalender" im bbw Bildungszentrum Frankfurt (Ode

(firmenpresse) - Mit dem Duft von frisch gebackenen Plätzchen, die zu verzieren waren, mit Weihnachtssternen aus Holz, und Salzteig, Malen und Basteln, mit erzählten Märchen, wildem Hüpfen, Glücksrad, Singen und Eisprinzessin auf der großen Kinoleinwand und einem Weihnachtsmann mit echtem weißem Rauschebart füllte das bbw Ostbrandenburg seinen "Lebendigen Adventskalender" an diesem 9. Dezember. Und so erlebte das Haus der Wirtschaft, in der Potsdamer Straße am vorigen Freitag ein ausgelassenes Kinderfest für Kita- und kleine Schulkinder aus Frankfurt (Oder), der polnischen Partnerstadt Slubice und aus vielen Flüchtlingsfamilien, die ab 9 Uhr Backstübchen, Bastelwerkstatt, Märchenzimmer, Kino und Hüpfburg in Beschlag nahmen.



Der "Lebendige Adventskalender" in Frankfurt (Oder) und Slubice beruht auf der Idee, dass vom 1. bis zum 24. Dezember Tag für Tag eine andere soziale und kulturelle Einrichtung, ein Verein, eine Initiative oder ein Unternehmen die Türen öffnet, sich und die eigene Arbeit vorstellt und mit einem ganz besonderen, kostenlosen Angebot in Adventsatmosphäre überrascht. So entsteht für die Besucher eine vorweihnachtliche Entdeckungstour durch Frankfurt (Oder) und Slubice die allen offen steht. Das bbw durfte das 9. Adventskalenderblatt gestalten und organisierte ein internationales Kinderfest.



"Als einer der großen Bildungsanbieter in Ostbrandenburg, bei dem jeden Tag viele Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, um hier die deutsche Sprache zu erlernen, sich auf einen Berufsabschluss vorzubereiten oder den beruflichen Neustart mit einer Umschulung oder Fortbildung zu wagen, war es uns wichtig dabei zu sein", sagte Jürgen Weiß, der Geschäftsführer der bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH.



Niederlassungsleiter Mario Primas freute sich, dass das Engagement seiner Kolleginnen, Kollegen und der Kursteilnehmer/-innen am Bildungszentrum, die zusammen alles organisiert und vorbereitet hatten, an diesem Tag für so viel Trubel und Spaß über alle Sprachhürden hinweg gesorgt hat. Er sagte: "Es war wunderbar zu sehen, wie viel Freude die Kinder hatten. Dafür haben alle mitgeholfen: Zum Beispiel die jungen Mütter, die sich bei uns gerade auf ihren Umschulungsstart im Februar vorbereiten, sie betreuten einige der Stände - manche hatten sogar ihre eigenen Kinder mitgebracht. Oder die Frauen und Männer aus dem MAE-Kreativkurs. Alle haben sich sehr engagiert. Die Männer haben für die Bastelwerkstatt Holzsterne ausgesägt, die Frauen haben den Kindern beim Malen und Filzen geholfen. Sie begleiteten die Kinder u.a. beim Verzieren der Plätzchen. Und was uns besonders gefreut hat ist, dass unsere Teilnehmer/-innen quer durch alle Kurse, auch Freunde und Bekannte hierher eingeladen haben. Dadurch sind z.B. auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien hier gewesen, deren Eltern auf diese Weise mit uns zu Themen wie Integrationskursen, Ausbildung, Beruf und Arbeitsmöglichkeiten in der Region ins Gespräch kamen."





Weil die Veranstaltungen des "Lebendigen Adventskalenders" in Frankfurt (Oder) das Gefühl von Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit stärken soll, ist dem Veranstalter des Gesamtevents, dem Sozialpädagogischen Institut (SPI), das eng mit der Stadt Frankfurt (Oder) zusammenarbeitet dabei besonders wichtig, dass jede teilnehmende Institution partnerschaftliche Kontakte ins Nachbarland Polen aufbaut und nutzt. So soll gesichert werden, dass jeder "Adventskalenderinhalt" einen internationalen Charakter hat und durch Zusammenarbeit entsteht.



Diese Voraussetzung konnte das bbw Ostbrandenburg problemlos erfüllen, denn es ist durch sein 25-jähriges Bestehen und viele gemeinsame Projekte eng vernetzt mit polnischen Wirtschaftsvereinigungen, Firmen und Institutionen. Gerade durch Projekte wie MobiPro-EU oder das IQ Netzwerk, aber auch die Verbundausbildung und andere Bildungsgänge bis hin zur Erzieher-Fortbildung, entstehen ständig neue Verbindungen mit der polnischen Wirtschaft, die zu einer intensiven Verzahnung des bbw mit dem deutsch-polnischen Wirtschaftsraum führen. Darüber hinaus bringt das bbw natürlich aktuell auch durch seine Integrations- und Deutschkurse an verschiedenen Standorten in Ostbrandenburg und sein Engagement um die berufliche Integration von Zuwanderern, zusätzlich jede Menge Internationalität mit.



So kamen zum bbw Kinderfest nicht nur Kinder aus der Kita "Superkind" aus Slubice, Kinder der Klassen 1 - 4 aus der privaten Grundschule Euroreg und die Kinder von einheimischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sondern auch viele aus den Integrationskursen und schließlich sogar Kinder von ihren Freunden und Bekannten. Durch das gemeinsame Engagement vieler Mitarbeiter/-innen und Kursteilnehmer/-innen hatten die Kinder einen weihnachtlichen und erlebnisreichen gemeinsamen Vormittag. Dazu gehörte auch, miteinander und füreinander "O' Tannenbaum" zu singen. Einige kannten sogar ohne die verteilten Spickzettel alle drei Strophen.



Das bbw Ostbrandenburg dankt nicht zuletzt auch der Stadt Frankfurt (Oder) und ihrer Beschäftigungsgesellschaft, deren Leiter Frank-Michael Frisch als Beauftragter des Oberbürgermeisters der Einladung des bbw zum "Lebendigen Adventskalender" folgte. Seinem und dem Engagement der Kommune ist es mit zu verdanken, dass es für solche Veranstaltungen finanzielle Unterstützung gibt und die Arbeit des bbw mit geflüchteten Menschen zusätzlich durch die Kofinanzierung einer Stelle unterstützt wird.



