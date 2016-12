Tony Seifarth wird neuer Sales & Marketing Manager Germany

Abschied von Teresa Gomes-Zimmermann nach 33 Jahren bei Cathay Pacific Airways

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 12. Dezember 2016. Ab dem 1. Januar 2017 ist Tony Seifarth neuer Sales & Marketing Manager Germany bei Cathay Pacific Airways in Frankfurt am Main. Er folgt auf Teresa Gomes-Zimmermann, die nach 33 Jahren Firmenzugehörigkeit in den Ruhestand entlassen wird.

„Der Abschied nach 33 Jahren fällt mir nicht leicht, aber ich freue mich, mit Tony Seifarth einen erfahrenen Nachfolger zu erhalten, der bereits bestens mit der Airline vertraut ist“, so Teresa Gomes-Zimmermann.

Tony Seifarth ist bereits seit 1996 bei Cathay Pacific Airways in Frankfurt und startete seine Karriere als Cargo Officer. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren Cargo Inhouse Sales Coordinator, Cargo Sales Executive sowie Passenger Sales Executive Central bevor er die Position als Offline Sales Manager Europe einnahm.

„Nach über zehn Jahren Erfahrung im Verkauf, erwarte ich mit Spannung meine neuen Herausforderungen als Sales & Marketing Manager“, so Tony Seifarth. „Ich trete als Nachfolger von Teresa Zimmermann in große Fußstapfen und freue mich, mein umfangreiches Wissen über die Airline und die gewonnenen Branchenkenntnisse in meine neue Position einzubringen.“

Tony Seifarth verantwortet somit alle Sales und Marketing Aktivitäten der Premium Airline für den deutschen Markt und berichtet direkt an Brian Tsoi, Country Manager für Deutschland, die Schweiz und Osteuropa.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cathay Pacific Airways Limited ist eine in Hong Kong beheimatete Fluggesellschaft, die zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Dragonair Linienverkehrsdienste für Passagiere und Luftfracht zu 175 Destinationen* weltweit anbietet. Die Airline fliegt 44 Länder an. Cathay Pacific besitzt eine der jüngsten und modernsten Flotten in der Luft und zählt laut dem Unternehmen JACDEC zur sichersten Airline der Welt. Die Fluglinie ist Mitglied der oneworld Alliance.

* inkl. Codeshare-Services

Die Flüge sind buchbar unter www.cathaypacific.com, im Reisebüro oder über die Cathay Pacific Reservierungsnummer 0800 7244208.

