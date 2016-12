Hotelkauf und Hotelpacht ist Vertrauenssache - ASPI AG

(firmenpresse) - Der Kauf und die Pacht einer Hotelimmobilie oder einer Gastro Immobilie will und muss sehr gut überlegt sein, damit Sie als Käufer oder Pächter daran Freude und auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Die ASPI AG Hotelmakler und Tourismusberater nehmen sich gerne sehr viel Zeit für Sie, um für Sie das optimale Objekt zu finden, das Ihren Anforderungen, Wünschen, Möglichkeiten, Fähigkeiten und auch Ihrem Budget gerecht wird. Erfahren Sie hier alles zum Leistungspaket für Kaufinteressenten und Pachtinteressenten für eine Hotelimmobilie oder Gastroimmobilie.

Der schnellste Weg die passendste Hotelimmobilie, Gastro Immobilie, das Traum-Schloss, den perfekten Golfplatz, oder ein hochrentables Investment zu finden, ist der ASP Suchauftrag. Hier haben Kaufinteressenten, Pachtinteressenten, Privatpersonen, Investoren, Unternehmen, Banken, Versicherungen, Fonds, Family Offices, Fonds, Institutionen, etc. die Möglichkeit, alle Wünsche und Anforderungen zu einer bestimmten gesuchten Immobilie, oder einem bestimmten Investment den Fachmaklern von ASP bekannt zu geben.

Diesen Suchauftrag / Ihre Wunsch- und Anforderungsliste können Sie nach der Registrierung elektronisch bei ASP direkt im System abgeben. Zusätzlich bietet ASP aber auch allen registrierten Kauf- und Pachtinteressenten und Investoren die Möglichkeit mit einem spezialisierten Fachmakler ein sehr ausführliches telefonisches, oder persönliches Interview zu den ganz speziellen Wünschen und Anforderungen an die gesuchten Immobilien / Investments zu führen. Ganz selbstverständlich sind diese Interviews kostenlos. Das hat einerseits den Vorteil, dass wir Ihnen nur die wirklich passenden Objekte auswählen und anbieten und andererseits verschaffen Suchaufträge und Interviews den Fachmaklern der ASPI AG einen Überblick über die gesuchten Objekte und die Regionen.

Ihre Wünsche und Anforderungen zum Kauf eines Hotels, eines Gasthofs oder einer Pension können nun mit dem eigenen Immobilienbestand abgeglichen werden, aber auch bereits mit den Vorlauflisten der nächsten 18 Monate (die Objekte, die innerhalb der nächsten 18 Monate über ASP in den Markt kommen).





http://www.aspimmo.com



Hotelbroker - Gastro Immobilien Makler ASP Global Hotel Brokers (www.aspimmo.com) ist die Immobilientochter der Tourismus - Unternehmensberatung Auer, Springer & Partner (www.aspi.ag). ASP Global Hotel Brokers hat sich seit 1983 zum weltweit führenden Makler für Gastro Immobilien - spezialisierten Immobilienmakler für den Kauf, Pacht und Verkauf von Luxushotels, Wellnesshotels, Familienhotels, Ferienhotels, Landhotels, Strandhotels, Schihotels, Thermenhotels, Schlosshotels, Stadt- und Businesshotels, Gasthöfen, Hotelresorts, Golfplätzen, Marinas, Skigebieten und Thermen an den schönsten Plätzen dieser Erde entwickelt.



Neben internationalen Gastronomie Immobilien aller Kategorien und Arten werden auch viele historische Immobilien, wie Schlösser, Jagdschlösser, Schlosshotels, Gutshöfe, Jagden, Wasserschlösser, Burgen und Klöster aus den Besitzungen der ehemaligen Herrscherdynastien zum Kauf angeboten. Hotels, Luxushotel, Schlösser verkaufen Hotelmakler und Schlossmakler Bodo Graf von Hardenberg und sein Team vor allem in den Ländern Österreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Spanien, Kroatien, Serbien, Ungarn, Rumänien, Irland, Polen und Portugal, aber auch in Nordafrika und im Nahen Osten



About ASP Global Hotel Brokers



Headquartered in Zurich Switzerland and Munich Germany, ASP Hotel Brokers are the global leading hotel real estate brokerage, advisory and capital markets company. Since its founding in 1983, the company has transacted more than $35 billion in hotel real estate sales. ASP Global Hotel Brokers global reach includes partner offices in Munich, Vienna, Budapest, Shanghai, Ft.Meyers, Montevideo, Wellington, Cape Town, Lausanne and Kiev.



ASP Hotel Brokers advises on transactions for premium branded and independent hotels and resorts in the luxury, upper-upscale, and mid-scale segments in all countries of Europe, Afrika, North, Central and South America, the Middle East and Asia. For the past decade, the company closed, on average, more than 450 hotel transactions a year. ASP is also Europes leader in the brokerage of castles, spas, ski resorts, marinas, golf courses, luxury properties and historic real estate. ASP Global Hotel Brokers associates each average 30 years of industry experience, including hotel real estate, operations and finance expertise. For further information call ASP Global Hotel Brokers Zurich Switzerland +41 / 43 / 550 73 18, or ASP Hotel Brokers Germany in Munich +49 / 89 / 896 59 278, or visit the company's website www.aspimmo.com.

ASPI AG - Leading international Hotel Brokers& Hotel Experts

ASPI AG - Leading international Hotel Brokers & Hotel Experts

Enikö Horvath

Kernser Strasse 29

6060 Sarnen (OW) und Zürich

office(at)aspimmo.com

+41 43 550 73 18

http://www.aspimmo.com



