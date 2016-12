Golf-Freuden am Roten Meer: Somabay-Winterangebote





Somabay, Golfsaison 2016/ 2017: Der von CNN Travel als einziger Platz in Ägypten unter die „10 besten Golfplätze in Afrika“ gewählte Cascades Championship Golf Course von Gary Player ist auch in der Golfsaison 2016/ 2017 wieder Lieblingsplatz vieler Golfer, die unter ägyptischer Sonne die Greens zwischen Wüste und Meer genießen. Tolle Golf-Angebote der Traumdestination Somabay versüßen den Winter.



Westin Soma Bay Golf-Paket









671 Euro pro Person im Deluxe-Doppelzimmer mit Meerblick, 1009 Euro im Deluxe-Einzelzimmer mit Meerblick.



Im Preis inbegriffen:

Frühstück und Abendessen in Buffetform

3 Runden Golf auf dem 18-Loch The Cascades Championship Golfplatz

Sleep Well Annehmlichkeiten im Zimmer

Freier Zutritt zum Westin Fitnesstudio, Jacuzzi, Sauna und Dampfbad

Kostenloser Upgrade auf die nächsthöhere Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit

Early Check-In und Late Check-Out

Willkommensgetränk bei der Ankunft

Transfer vom/zum Flughafen Hurghada

Das Angebot gilt vom 01.10.2016 bis zum 30.04.2017 exklusive Weihnachten und Neujahr (25.12.2016-03.01.2017) sowie Ostern (12.04.-21.04.2017)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Buchbar unter

T: +20 65 356 2600 | F : +20 65 356 2672

Reservations.04243(at)starwoodhotels.com

www.westinsomabay.com







Kempinski Hotel Soma Bay Golf-Paket







726 Euro pro Person im Doppelzimmer, 1112 Euro im Einzelzimmer mit Lagunenblick.



Im Preis inbegriffen:

Frühstück und Abendessen in Buffetform im The View Restaurant

3 Runden Golf auf dem 18-Loch The Cascades Championship Golfplatz

Kostenlose Soft drinks in der Minibar

Freier Zutritt zum Health Club mit Fitnesraum, Jacuzzi und Dampfbad

Transfer vom/zum Flughafen Hurghada

Aufpreis für Weihnachts-Galadinner und Neujahrs-Galadinner

Das Angebot gilt vom 01.10.2016 bis zum 30.04.2017 exklusive Weihnachten und Neujahr (25.12.2016-03.01.2017) sowie Ostern (12.04.-21.04.2017)

Bei Begleitung eines/ einer Nichtgolfers/ Nichtgolferin, Ganztages-Spa-Paket für Nichtgolfer (spezifisches Angebot)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Buchbar unter

T: +20 65 356 1500

Reseravation.somabay(at)kempinski.com

www.kempinski-somabay.com







Sheraton Soma Bay Golf-Paket









629 Euro pro Person im Doppelzimmer, 925 Euro im Einzelzimmer mit Gartenblick.



Im Preis inbegriffen:

Frühstück und Abendessen in Buffetform im The View Restaurant

3 Runden Golf auf dem 18-Loch The Cascades Championship Golfplatz

Obstkorb auf dem Zimmer

Freier Zutritt zum Sheraton Fitness Club mit Sauna und Dampfbad

A la carte Dinner im italienischen Spezialitätenrestaurant mit Vorreservierung

Early Check-In und Late Check-Out

Willkommensgetränk bei der Ankunft

Transfer vom/zum Flughafen Hurghada

Das Angebot gilt vom 01.10.2016 bis zum 30.04.2017 exklusive Weihnachten und Neujahr (25.12.2016-03.01.2017) sowie Ostern (12.04.-21.04.2017)

Bei Begleitung eines/ einer Nichtgolfers/ Nichtgolferin, Ganztages-Spa-Paket für Nichtgolfer (spezifisches Angebot)

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Buchbar unter

T: +2 065 356 258 4/9

Reservations.01127(at)starwoodhotels.com

www.sheratonsomabay.com













Weitere Informationen:

www.somabay.com

www.thecascades.com







Über Somabay

Somabay ist ein erlesenes Reiseziel, 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt, gelegen auf einer exklusiven, abgeschotteten Halbinsel. Ein echter Geheimtipp auf internationalem Luxus-Standard, eine ganzheitliche Destination mit fünf preisgekrönten Hotels (Kempinski, Sheraton, Westin Somabay Golf Resort & Spa, Robinson Club, Surfing & Diving Lodge The Breakers), ökologischer wie sozialer Verantwortung und zahlreichen Freizeitaktivitäten.

Somabay bietet ein hohes Niveau an Einrichtungen für alle Ferieninteressen: jeglichen Wassersport, spektakuläre Tauchplätze mit ORCA Tauchbasis, das Cascades Spa & Thalasso – eines der besten und größten Thalasso und Spa Center Ägyptens und im gesamten Nahen Osten, das zu den Leading Spas of the World zählt – und den malerischen und mehrfach prämierten Championship Golf Course aus der Feder des renommierten Golfplatzdesigners Gary Player. Die durch die Halbinsel abgeschirmte Bucht ist mit ihrem feinsandigen Strand, flachen Gewässern wie geschliffener Marmor und beständigem Wind einer der weltbesten Orte für Surfer und Kitesurfer.

Der Yachthafen von Somabay ist eine echte Perle und weitaus mehr als nur eine Anlegestelle für schmucke Schiffe: Beschauliche Gassen mit kleinen Shops, Restaurants und einer Promenade zum Flanieren. Somabay avanciert immer mehr zum Promi-Hotspot – internationale Top-Bands geben an der Marina regelmäßig ihr Stelldichein.

Somabay erreicht man ab Deutschland, Österreich und der Schweiz in circa 4 Stunden per Direktflug nach Hurghada. Alle Hotels in Somabay sind über Reisebüros oder über das Internet buchbar.

Superlative in Somabay:

Somabay hat laut der Zeitschrift „tauchen“ eines der besten Hausriffe der Welt

The Cascades Golfplatz rangiert bei CNN Travel unter den 10 besten Golfplätzen in Afrika (von 828 Plätzen in 50 Ländern) und wurde mehrere Jahre in Folge von den Lesern des Golf Journals zum besten Golfplatz außerhalb Europas gewählt

Die Hotels in Somabay sind preisgekrönt, vom TUI Holly über den Traveler’s Choice Award von Trip Advisor bis zum Holidaycheck TopHotel Award und HolidayCheck Quality Selection.

In Somabay befindet sich eines der renommiertesten Spas im gesamten Nahen Osten.



www.somabay.com

www.facebook.com/somabay



Pressekontakt

Katja Zimmer

Powerbroker Public Relations

PR Advisors to Somabay

Bettinastraße 30

60325 Frankfurt

Germany

Direkt: +49.69.97461302

katja(at)powerbroker-pr.de



Copyright alle Bilder (sofern nicht anders ausgewiesen): Somabay 2016

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie unsere Newsletter nicht mehr erhalten möchten: somabay(at)powerbroker-pr.de

(at) 2016 Abu Soma Development Company

Mailing Address: 4 Hassan Sabry Street, Zamalek, Cairo, Egypt. T: +20 2 2735 7510 | F: +20 2 2735 1116







