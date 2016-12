Jimmy’s Bar Konzert: Gefühlvolle PopPoesie mit Cheryl Green im Grandhotel Hessischer Hof

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 12. Dezember 2016. Jimmy’s Bar im Grandhotel Hessischer Hof wird erneut zur Showbühne: Am 17. Februar 2017 gibt die deutsche Singer-Songwriterin Cheryl Green um 19 Uhr ein exklusives Konzert im gemütlichen Ambiente der preisgekrönten Bar. Besucher dürfen sich auf Balladen mit berührenden deutschsprachigen Texten freuen, die Leichtigkeit und Kreativität vereinen. In ihrem im Jahr 2015 erschienen Debütalbum „Kokon“ verarbeitet die 34-jährige Sängerin aus Wiesbaden mit Songs wie „Diese eine Nacht“, „So nah – so fern“, „Ich liebe“ Zweifel, Liebe, Schmerz und Hoffnung auf einzigartige Weise. Tickets sind für 20 Euro pro Person, inklusive eines ausgewähltem Freigetränks, unter Tel: 069-7540 2928 oder areasales(at)hessischer-hof.de erhältlich.

Cheryl Green reiht sich mit ihrem stilvollen Deutsch-Pop in eine beachtliche Liste junger Künstler ein, die in Frankfurts einzig privat geführtem Luxushotel ein exklusives Konzert gaben. Neben Max Mutzke und Annett Louisan, war im vergangenen Jahr erst Jack Savoretti im Grandhotel Hessischer Hof zu Gast und begeisterte das Publikum mit seiner kraftvoll-rauchigen Stimme. Im November 2016 erklangen aus Jimmy’s Bar Hip Hop und Reggae Sounds als der namibische Künstler EES ein exklusives Konzert präsentierte.



