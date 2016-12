neues deutschland:Ölboss als Chefdiplomat - über den neuen Außenminister der USA

(ots) - So einen Außenminister hätten die USA noch nie

gehabt: ein Chefdiplomat ohne Erfahrung auf der offiziellen

politischen Bühne, aber mit globalen Geschäftskontakten, steht er

doch ExxonMobil vor, einem der weltgrößten Ölkonzerne mit einer

Wirtschaftskraft, die ein Land wie etwa Belgien neidisch machen

könnte. Und Rex Tillerson pflegt engste Beziehungen nach Moskau und

zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, der den Texaner mit dem

Orden der Freundschaft ausgezeichnet hat.



Genau das ist der Grund für den Konjunktiv im ersten Satz - der

64-Jährige braucht noch die Bestätigung im US-Senat. Und dort wollen

sogar führende Republikaner Tillerson bei der obligatorischen

Anhörung wegen seiner russischen Kontakte in die Mangel nehmen. Aber

wenn schon, denn schon: Interessenkonflikte drohen wegen

Exxon-Geschäften auf allen Kontinenten und weil Tillerson selbst

Anteile am Konzern im Umfang von rund 150 Millionen US-Dollar hält.

Und es sind überaus schmutzige Geschäfte dabei, wird dem Multi doch

vorgeworfen, für seine Ölförderung skrupellos Bürgerkriege,

Waffenhandel und Diktaturen zu finanzieren, schwere

Menschenrechtsverletzungen wie zerstörte Lebensgrundlagen in Kauf zu

nehmen und den internationalen Klimaschutz massiv zu behindern. So

gesehen hat Tillerson bisher schon seine eigene Außenpolitik

betrieben, im Interesse der Exxon-Aktionäre. Das State Department

bietet nun ganz neue Möglichkeiten.







