Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring hat am Dienstag Dr.-Ing. E.h.

Martin Herrenknecht den Werner-von-Siemens-Ring verliehen. Damit ehrt

sie sein herausragendes Lebenswerk rund um die technischen

Entwicklungen gigantischer Tunnelbohrmaschinen.



Der Werner-von-Siemens-Ring wird für herausragende

Lebensleistungen an Persönlichkeiten verliehen, die wie Werner von

Siemens bedeutende technische Innovationen unternehmerisch umgesetzt

und zum Erfolg geführt haben - und das mittlerweile seit 100 Jahren.



Anlässlich der Festveranstaltung in der Berlin-Brandenburgischen

Akademie der Wissenschaften, an der 250 Gäste aus Politik,

Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft teilnahmen, betonte Sigmar

Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, in seinem

Grußwort, wie wichtig der Übergang neuer Forschungsergebnisse und

Technologien in marktfähige Produkte ist: "Damit bei uns auch in

Zukunft Maßstäbe mit innovativen Produkten gesetzt werden, brauchen

wir starke Forschungseinrichtungen, starke Unternehmen und einen

regen Austausch. Als Erbauer der größten Tunnelbohrmaschinen der Welt

ist Dr. Martin Herrenknecht in diesen Bereichen ein Vorbild: Er ist

Erfinder und Gründer, Technikpionier und Unternehmer."



Prof. Dr. Manfred Nußbaumer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der

Ed. Züblin AG, ergänzte in seiner Laudatio: "Herrenknechts Aufstieg

zum Weltmarktführer im Bau und Einsatz von Tunnelbohrmaschinen ist

mehr als eine unternehmerische Erfolgsgeschichte über vier

Jahrzehnte. Martin Herrenknecht ist ein außerordentlich begabter

Ingenieur, der mit großem Fleiß und der Fähigkeit zu großer Ausdauer

ausgestattet ist."



Auch Bundespräsident Joachim Gauck würdigte den Ringträger: "Ich



freue mich sehr, dass die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring in diesem

Jahr eine Persönlichkeit ehrt, der wir beeindruckende Verbindungen zu

verdanken haben. Darin spiegeln sich Erfindergeist und

Unternehmergeist eines Ingenieurs, der nach dem Motto handelt: 'Man

darf nie stehen bleiben'."



Das Unternehmen von Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht ist

weltweiter Technologie- und Marktführer und liefert modernste

Tunnelbohranlagen für alle Baugründe und in allen Durchmessern. Beim

Jahrhundertprojekt Gotthard-Basistunnel bohrten und sicherten vier

Herrenknecht-Tunnelbohrmaschinen. Im Jahr 2015 wurde mit dem

erfolgreichen Durchbruch des Eurasia-Straßentunnels in Istanbul ein

weiterer historischer Meilenstein erreicht. Noch nie zuvor ist ein so

großer, leistungsfähiger Tunnel unter derart extremen Bedingungen

unter Wasser gebaut worden.



Der Werner-von-Siemens-Ring wird seit 100 Jahren verliehen. Jeder

Ring ist dabei wie sein Träger ein Unikat. In diesem Jahr wurde der

Werner-von-Siemens-Ring von Michael Berger aus Düsseldorf gestaltet.

Zur Preisverleihung wurden auch die drei ersten

Werner-von-Siemens-Ringe von Carl von Linde (1916), Carl Auer von

Welsbach (1920) und Carl Bosch (1924) gezeigt. Der

Werner-von-Siemens-Ring und die damit verbundene Goldschmiedekunst

schlagen eine Brücke von der jahrtausendealten Technik der

Metallbearbeitung zu aktuellsten Hightech-Entwicklungen. Die Stiftung

verbindet die Träger des Werner-von-Siemens-Rings mit dem technischen

Forschungsnachwuchs von heute - den Leistungsträgern von morgen.



Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring



Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring fördert

Technikwissenschaften. Denn Technik ist ein wesentlicher und

bestimmender Bestandteil unseres Lebens. Anlass der Stiftungsgründung

war der 100. Geburtstag von Werner von Siemens am 13. Dezember 1916.



Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring zeichnet seit 100 Jahren

herausragende Lebensleistungen in der Technik mit dem

Werner-von-Siemens-Ring aus. Die Liste der Preisträger ist ein Abbild

historischer Technikentwicklungen und ein Zeugnis für den

Technologiestandort Deutschland. Die Stiftung Werner-von-Siemens-Ring

fördert junge, talentierte Nachwuchsforscherinnen und -forscher. In

einem gewachsenen Netzwerk unterstützt die Stiftung junge

Forscherinnen und Forscher bei der Auseinandersetzung mit dem

deutschen Forschungssystem und ermutigt zur Mitgestaltung.



Im Stiftungsrat engagieren sich die Präsidenten und Vorsitzenden

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der

Max-Planck-Gesellschaft, des Stifterverbandes für die Deutsche

Wissenschaft, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und des

Deutschen Verbands Technisch-Wissenschaftlicher Vereine sowie die

Ringträger selbst. Schirmherr der Stiftung ist der Bundespräsident.







