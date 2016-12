Straubinger Tagblatt: EU-Parlamentspräsident: Kein zweiter Schulz

(ots) - Doch dafür ist eine Persönlichkeit nötig, die

zumindest in einem wichtigen Punkt vom noch amtierenden Präsidenten

Martin Schulz lernt: der Mission für den europäischen Gedanken. Die

Geschichte der Parlamentschefs ist reich an Beispielen für

Kompromisskandidaten, die mehr wegen ihrer Herkunft als ihrer

Fähigkeiten zur Repräsentation gewählt wurden. Aber gerade die

Erfahrungen zeigen, dass dies kein Job sein kann, für den man

"Frühstücksdirektoren" braucht, die den Betrieb zwar am Laufen halten

und lediglich die Tagesordnung sauber durchwinken. Der Präsident

dieses Hauses vertritt nicht nur die Abgeordneten, sondern auch

Europa nach außen. Er stellt die EU im Ausland ebenso da wie

gegenüber der europäischen Bevölkerung.







