Der Telecoms-Kunde: Bericht für 2017

(ots) -



Der brandneue Telecoms-Kunde: Bericht für 2017 (https://cxexchange

telecoms.iqpc.co.uk/the-telecoms-customer-2017-report-full?utm_source

=prnewire&utm_medium=ad&utm_campaign=24680.003-external-pressrelease&

utm_term=telecomscustomerreport&utm_content=text&mac=24680.003_pressr

elease&disc=24680.003_pressrelease) wurde soeben vom Herausgeberteam

im Kundenerlebnis-Zentrum für Telecoms herausgegeben und enthält

Interviews, Artikel und Kommentare zu drei herausfordernden

Bereichen, von denen die Telecom-Branche betroffen ist: Abwanderung,

digitale Evolution, Einsichten & Analytik.



Der exklusive Bericht enthält zudem Überlegungen aus den größten

Marken der Branche, darunter EE, Deutsche Telekom, eir, Three,

Telefonica und viele mehr.



Sehen Sie den vollen Bericht hier >> http://bit.ly/2hp2ypR <<



Der Bericht untersucht wichtige Strategien, die von Telekom-Marken

genutzt werden, um in einer zunehmend komplexen digitalen Welt eine

durchweg positive Kundenerfahrung zu liefern. Er enthält:



- Fallstudien von Time Warner Cable, Eesti Telekoms und Comcast

- Exklusive Interviews von Deutsche Telekom, eir, Three, Telefonica,

EE und Orange, die ihre sachkundigen Einsichten zu Kundenumsatz,

Loyalität, Zurückhaltungsstrategien, der digitalen Evolution und

Einsichten & Analytik zu Kunden abgeben



Hinzu kommt vieles mehr >> http://bit.ly/2hp2ypR <<



Nick Turner, Direktor des Kundenerlebnis-Zentrums für Telecoms,

sagte: "Es ists klar, dass die Telekom-Branche ein großes Jahr hinter

sich hat. Heftiger Wettbewerb, saftige Geldstrafen und Fusionen und

Übernahmen in der gesamten Branche haben den Weg für signifikante

Trends für 2017 bereitet, weshalb wirdiesen Bericht mit Überlegungen

von Experten aus dem gesamten Telekom-Feld zusammengestellt haben."



Verbraucher sind heutzutage informiert; sie haben eine Stimme; sie



wissen, was sie wollen, und sie sind im Grunde die treibende Kraft in

der Branche. Deshalb ist ein nahtloses Kundenerlebnis in einer

zunehmend vernetzten Multikanalwelt und die Reduzierung der internen

Abwanderung inzwischen entscheidende Prioritäten für die

Telekom-Branche und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in einem

gesättigten Markt >> http://bit.ly/2hp2ypR <<



Der Telecoms-Kunde: Bericht für 2017 (https://cxexchangetelecoms.i

qpc.co.uk/the-telecoms-customer-2017-report-full?utm_source=prnewire&

utm_medium=ad&utm_campaign=24680.003-external-pressrelease&utm_term=t

elecomscustomerreport&utm_content=text&mac=24680.003_pressrelease&dis

c=24680.003_pressrelease) wurde im Vorfeld der Veranstaltung

Kundenerlebnis für Telecoms (24. - 25. April 2017 in London)

produziert, sodass Sie mit dem Zentrum in Kontakt kommen können,

entweder per E-Mail an das Team unter exchangeinfo(at)iqpc.com oder mit

einem Anruf bei Nick Turner unter +44(0)207-368-9484.



Original-Content von: Customer Experience Exchange for Telecoms, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Customer Experience Exchange for Telecoms

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 18:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1435922

Anzahl Zeichen: 3281

Kontakt-Informationen:

Firma: Customer Experience Exchange for Telecoms

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung