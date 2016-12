NRZ: Aleppo ist ein Mahnmal - ein Kommentar von JAN JESSEN

(ots) - Die letzten Nachrichten aus dem Ostteil Aleppos

waren Botschaften der Verzweiflung, Trauer und der Wut. Aktivisten

wandten sich vermutlich ein letztes Mal an die Welt. Ihnen drohen

jetzt nach der Rückeroberung durch das Assad-Regime Tod und Folter.

Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte konnte die Welt ein so

grausames Massaker live und minutiös mitverfolgen. In Aleppo hat sich

wie unter einem Brennglas gezeigt, wie wertlos Menschenleben auch im

Jahr 2016 sind und wie unfähig die Weltgemeinschaft ist, Konflikte zu

lösen. In Aleppo hat der Vernichtungswille einer Kriegspartei über

den Vernichtungswillen der anderen gesiegt, weil das syrische Regime

von Russland und dem Iran mit aller Gewalt unterstützt wurde. Die

Rebellen, unter ihnen auch die aus dem Ausland hochgerüsteten

islamistischen Terrormilizen, konnten der geballten Feuerkraft nichts

mehr entgegensetzen. Es waren die Zivilisten, Kinder, Frauen, Männer,

die am meisten leiden mussten, die hungerten, gnadenlos bombardiert

und als menschliche Schutzschilde benutzt wurden. Assad hat in Aleppo

einen Sieg errungen, den wichtigsten in diesem Krieg. Es ist aber

nicht seiner. Ohne ausländische Hilfe ist er nichts, so wie auch die

Rebellen nichts ohne die Unterstützung von außerhalb sind. Es ist ein

regional begrenzter Weltkrieg, der sich in Syrien abspielt. Die Welt

könnte ihn stoppen. Wer geopolitische Spielchen spielt, wer um

Einflusssphären ringt, wer Millionen und Milliarden mit den Waffen

verdient, die in Syrien Menschen zerfetzen, der hat kein Interesse am

Ende des Krieges. Aleppo ist ein Mahnmal für die unendliche Arroganz

der Mächtigen dieser Welt.







