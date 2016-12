Mitteldeutsche Zeitung: zu Fake News

(ots) - Es ist ein Aufruf an den klassischen Journalismus,

an Zeitungen, Magazine, Radio, Fernsehen und deren

Internetredaktionen: Es geht um Hinterfragen und sorgfältige

Recherche statt um schnelles Aufgreifen dessen, was wild, spannend,

nie dagewesen klingt. Es ist auch ein Aufruf an die Bürger,

Neuigkeiten kritisch zu hinterfragen. Sich nach Quellen zu

erkundigen und zu überlegen, ob ein Skandal nur deswegen stimmt, weil

man ihn sich vorstellen kann. Und es ist ein Aufruf an Politiker,

sich in Zeiten, in denen die Wahrheit ein neuen Feind bekommt, sehr

sorgsam zu agieren.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 19:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1435925

Anzahl Zeichen: 862

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung