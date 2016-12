Südwest Presse: Kommentar zur Strafbarkeit von Fake News

(ots) - Sind Sie der Ansicht, dass die Geheimdienste

Salatköpfe mit Giftstoffen besprühen? Falls ja, sollten Sie diese

Einschätzung besser nicht im Internet posten, weil Sie sonst Gerda

Hasselfeldt, der Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, in die

Hände fallen könnten. Denn sie will das Verbreiten von Fake News,

also bewusster Falschnachrichten, strafrechtlich verfolgen lassen.

Nun ist die Erkenntnis, dass sich das Netz zur Müllkippe absurder

Vorstellungen entwickelt hat, korrekt. Doch Hand aufs Herz: Wie viele

Verlage fahren satte Erträge ein dank Ufo-Wahn und "Wahrheiten" über

Geisterjäger im Nazi¬-Bunker? Waren solche Machwerke je Anlass für

den Ruf nach dem Staatsanwalt? Nein, denn sie kamen nicht aus dem

Hause Putin. Die Angst vor dem russischen Bären treibt Europa seit

dem 19. Jahrhundert um. Später befeuerte der Kalte Krieg Gerüchte um

Superwaffen, die am Ende nur die Kinowelt bereicherten. Heute sind es

die Hackergrüße aus Moskau, die uns den Verstand rauben. Gerda

Hasselfeldt sollte ihr Wahrheitsministerium lassen, wo es hingehört:

im Reich Orwellscher Phantasien.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 19:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1435926

Anzahl Zeichen: 1404

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung