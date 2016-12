KN: Kieler Nachrichten:

Feuer-Mord in Kronshagen: Tatverdächtiger litt unter Wahnvorstellungen

Kiel. Nach der tödlichen Brandattacke auf eine 38-jährige Frau in

Kronshagen bei Kiel am Mittwoch vergangener Woche verdichten sich die

Hinweise auf eine schwere psychische Erkrankung des tatverdächtigen

Ehemanns. Polizeikreise und Vertraute der Familie berichteten den

"Kieler Nachrichten" (Mittwochsausgabe) übereinstimmend, der

41-jährige Koffi W. habe seit Monaten an Wahnvorstellungen gelitten.

Demnach gab der aus Togo stammende Mann bei der richterlichen

Vernehmung als Motiv für seine Tat an, er habe Angst gehabt, von

seiner Frau vergiftet zu werden.



Der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler bestätigte der Zeitung,

dass der 41-Jährige im August 2016 auf richterlichen Beschluss in das

Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) der Universitätsklinik in

Kiel eingewiesen worden sei. Koffi W. habe die Fachklinik aber

bereits nach einer Woche wieder verlassen, da die behandelnden Ärzte

keine Selbstgefährdung oder Gefahr für Dritte erkannt hatten,

schreibt die Zeitung unter Berufung auf Ermittler. Laut

Staatsanwaltschaft Kiel ist ein Gutachter bestellt worden, der die

Schuldfähigkeit des 41-Jährigen prüfen soll.







Kommentare zur Pressemitteilung