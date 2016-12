Straubinger Tagblatt: Aleppo: Eingebrannte Schuld

(ots) - Aleppo - der Name dieser Stadt steht für die

Schuld der internationalen Gemeinschaft, der sich ebenso in das

Gewissen der Welt einbrennen wird wie die Gräueltaten in Srebrenica

1995 während des Bosnien-Krieges. Die Vereinten Nationen haben auf

schreckliche Weise versagt, sind ihrer kollektiven Verantwortung

nicht gerecht geworden. Das Konzept der "Responsibility to Protect",

das für genau solche Fälle wie Aleppo gedacht war, ist gescheitert.







Datum: 13.12.2016 - 19:30

