WAZ: Chance zur Umkehr

- Kommentar von Tobias Blasius zur Inklusion

(ots) - Die katastrophal vorbereitete Inklusion bleibt ein

großes Problemfeld der NRW-Schulpolitik. Die Verfassungsklage der

Kommunen gegen die unzureichende Finanzausstattung des Landes mag

juristisch auf wackeligen Füßen stehen. Dass die Regelbeschulung von

Zehntausenden Kindern mit Handicap nicht funktioniert, bezeugt jeder

Besuch in einem Lehrerzimmer.



Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf können vielerorts aus

Personalmangel nur stundenweise unterstützt werden, worunter sie

selbst und das gesamte Lernklima der übrigen Schüler leiden. Intakte

Förderschulen müssen ohne Not aufgegeben werden, weil der

Rechtsanspruch auf Inklusion sie zum Auslaufmodell macht.

Förderschullehrer müssen zu Feuerwehr-Einsätzen in mehreren

Regelschulen parallel ausrücken.



Der Streit um die Finanzausstattung der Kommunen böte die Chance,

sich beim Thema Inklusion ehrlich zu machen. Das Ideal einer

Gemeinschaftsschule der unterschiedlichen Geschwindigkeiten für

Kinder mit unterschiedlichen Talenten braucht viel Geld, Personal und

Vorbereitungszeit. Zurzeit fehlt es an allem.







