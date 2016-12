WAZ: Der Verlust an Zivilisation

- Kommentar von Frank Preuß zu Aleppo

(ots) - Sogar Nachrichtensprechern versagte für einen Moment

die Stimme, als das Foto des kleinen Omran aus Syrien im August um

die Welt ging. Ein blutverschmiertes, staubverdrecktes Kindergesicht

starrte uns an und hielt uns auf verstörend intensive Art den Spiegel

unserer Hilflosigkeit vor. Es sind immer die Kinder, deren verletzte

Unschuld uns rührt, deren Leid wir nicht ertragen können, aber

offensichtlich müssen. Der tote Flüchtlingsjunge am Strand, das

nackte Mädchen, damals in Vietnam.



Kinder sterben in Syrien täglich, und der Verlust an Zivilisation,

dessen Zeugen wir in all seinen scheußlichen Details werden, erreicht

monströse Ausmaße. Menschen werden ausgehungert, bombardiert,

abgeschlachtet. Selbst wenn Assad die Rebellen nun mit Putins Hilfe

aus Aleppo vertreibt: Das Morden wird weitergehen, Hunderttausende

werden zu Flüchtlingen.



Wie konnte das passieren, fragen wir mit Blick auf Srebrenica oder

andere Gräueltaten der jüngeren Geschichte. Aleppo passiert jetzt.

Und die Weltgemeinschaft zeigt im Bann ihrer Machtspielchen ihre

Unfähigkeit, Konflikte zu ersticken. Das Scheitern ist beschämend.







